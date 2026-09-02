Identifican al conductor que se dio a la fuga tras chocar contra una terraza en Don Benito

La Policía Nacional ha identificado al conductor del vehículo que perdió el control el pasado sábado en Don Benito (Badajoz) e impactó contra la terraza de un bar de la localidad, lo que provocó un herido leve, y que después huyó del lugar.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha dicho a los medios que este martes se le tomará declaración por este hecho.

Quintana ha explicado que el vehículo, que ha sido localizado, "fue hacia unos bolardos, con un herido leve y otra persona atendida por un ataque de ansiedad”.

El 112 informó de que las dos personas atendidas por el impacto del coche contra la terraza situada en la plaza Mayor de la localidad eran un varón de 52 años y una mujer de 54 años.

Quintana ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión con una asociación de mujeres migrantes.