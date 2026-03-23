Iberdrola invierte 2,2 millones de euros en renovar la subestación eléctrica de Valdecaballeros

i-DE, la distribuidora de Iberdrola en España, ha concluido el proyecto de compactación de la subestación transformadora de reparto (STR) de Valdecaballeros, dentro de la comarca de La Siberia (Badajoz), en la que ha invertido 2,2 millones de euros.

Según explica la compañía en un comunicado, este proceso, que ha durado 12 meses, ha permitido la modernización y optimización de la infraestructura eléctrica, sustituyendo la subestación convencional por una instalación más compacta y automatizada, lo que "reduce el impacto visual", al tiempo que "se incrementa la seguridad" y "mejora la fiabilidad" del suministro eléctrico en la comarca.

En concreto, la compañía ha ejecutado la compactación del sistema de 45 kilovoltios (kV) -alta tensión- y del de 20 kV -media tensión- que se ubican ahora en el interior de edificios prefabricados y las salidas de las líneas de alta y media tensión se han soterrado.

Además, estas nuevas instalaciones compactas incorporan protecciones digitales y sistemas de telecontrol, lo que permite su operación en remoto y reduce los tiempos de reposición del suministro eléctrico en caso de que se produzcan incidencias.

La empresa destaca que el proyecto se ha ejecutado "sin afectar" al suministro eléctrico habitual de los clientes.

i-DE estima que, gracias a la nueva subestación eléctrica, alrededor de 5.000 clientes de Valdecaballeros y Helechosa de los Montes contarán con un suministro "más fiable".

Asimismo, la infraestructura mejora, según las previsiones de la empresa, la seguridad y continuidad del servicio en otras localidades de la zona como Guadalupe, Cañamero, Fuenlabrada de los Montes, Castilblanco, Herrera del Duque y Talarrubias.