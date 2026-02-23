TEMPORAL

Iberdrola inspecciona en helicóptero 1.000 kilómetros de líneas eléctricas en Extremadura tras el paso de las borrascas

En concreto la inspección se ha llevado a cabo en zonas de la Campiña, Sierra de San Pedro, Plasencia, Hurdes, Vera, la Siberia, Trujillo o la Serena, entre otras.

Redacción

Extremadura |

La distribuidora de Iberdrola, i-DE, ha realizado una inspección en helicóptero sobre 1.000 kilómetros de líneas eléctricas en distintas zonas de Extremadura en aras de reforzar la continuidad y calidad del suministro tras el temporal que ha sacudido a la región.

En concreto la inspección se ha llevado a cabo en zonas de la Campiña, Sierra de San Pedro, Plasencia, Hurdes, Vera, la Siberia, Trujillo o la Serena, entre otras, por ser las comarcas más afectadas por el paso de Kristin, con vientos que superaron los 130 kilómetros por hora y las últimas lluvias.

Según ha precisado Iberdrola en nota de prensa este domingo, i-DE lleva a cabo estas revisiones e inspecciones como parte de su mantenimiento preventivo habitual. No obstante, ha aclarado, ahora se ha intensificado tras las distintas borrascas registradas en las últimas semanas, con el objetivo de reforzar la red y anticiparse a posibles efectos ocultos.

"Estos reconocimientos aéreos permiten obtener una visión detallada del estado de las infraestructuras y detectar posibles anomalías", ha señalado el responsable de mantenimiento de redes de i-DE en Cáceres, Santiago Liviano, aludiendo a posibles efectos del temporal en elementos como aisladores, conductores, herrajes o apoyos que hayan podido verse dañados por rayos, caída de arbolado o fuertes rachas de viento.

La palabra clave del mantenimiento preventivo, ha indicado, es la anticipación "para adelantarse a posibles averías antes de que sucedan".

