El humo de los incendios llega a Extremadura, donde la calidad del aire puede verse afectada

El humo de los incendios que permanecen activos en diversas comunidades autónomas, como Madrid, Castilla y León y Castilla de La Mancha, ha llegado este lunes a varias zonas de la región, donde la calidad del aire puede verse afectada.

Ante esta situación, el SES recomienda a los ciudadanos que se encuentran en zonas cercanas a los incendios y advierten la presencia de humo, toman una serie de medidas de prevención.

Así, aconseja usar mascarilla FFP2, especialmente para personas vulnerables, así evitar esfuerzos físicos al aire libre mientras dure la contaminación.