La huelga nacional de médicos registra un seguimiento del 16,13% en Extremadura este martes

La huelga nacional de médicos ha registrado un seguimiento del 16,13 por ciento este martes, 16 de junio, en la comunidad autónoma de Extremadura.

En concreto, por provincias el seguimiento en esta jornada ha sido de un 15,65 por ciento en la de Badajoz, y de un 16,89 por ciento en la de Cáceres, según datos del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Cabe recordar que la huelga nacional de médicos ha sido convocada en protesta por el contenido del borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.