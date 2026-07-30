El Hospital Universitario de Badajoz supera los 1.000 implantes de válvula aórtica transcatéter

El Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Badajoz (HUB) ha alcanzado las 1.086 Implantaciones Percutáneas de Válvula Aórtica Transcatéter (TAVI) desde que se puso en marcha el programa que permite realizar este procedimiento, que destaca por ser mínimamente invasivo y permite reemplazar la válvula aórtica mediante un catéter, sin anestesia general ni apertura del tórax.

Esto ha supuesto un avance decisivo en el tratamiento de la estenosis aórtica grave, especialmente en pacientes de edad avanzada o con alto riesgo quirúrgico.

Los resultados clínicos obtenidos a lo largo de estos años son de excelencia, equiparables a los de los centros del mismo nivel del conjunto de España.

El Servicio de Cardiología se reafirma como centro de referencia en Extremadura en cardiología intervencionista estructural, ofreciendo una atención de alta complejidad con los máximos estándares de calidad, seguridad y eficiencia, y contribuyendo de forma decisiva a la mejora de la supervivencia y calidad de vida de los pacientes.

La consolidación de este programa es fruto del trabajo constante y comprometido de un amplio equipo multidisciplinar, que incluye a profesionales de distintas categorías sanitarias y no sanitarias, cuya colaboración, esfuerzo y profesionalidad han sido fundamentales para su desarrollo y continuidad.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) reafirma así su compromiso con la excelencia asistencial y el servicio público, garantizando a los ciudadanos una atención sanitaria moderna, segura, eficiente y de calidad.