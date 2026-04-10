HORTERALIA

Horteralia 2026 arrasa en su salida a la venta: colapso de la web y más de 2.500 entradas vendidas

El festival, que se celebrará los días 23 y 24 de octubre en Cáceres, confirma su enorme tirón, y se prepara para una edición histórica con #hortefans de toda España.

Redacción

Extremadura |

Horteralia 2026 arrasa en su salida a la venta: colapso de la web y más de 2.500 entradas vendidas
Horteralia 2026 arrasa en su salida a la venta: colapso de la web y más de 2.500 entradas vendidas | Horteralia

Horteralia 2026 ha registrado un arranque de ventas histórico tras la puesta a la venta de sus abonos este jueves a las 12:00 horas, provocando incluso el colapso temporal de la web horteralia.com debido al elevado volumen de usuarios conectados simultáneamente.

Ante la alta demanda, la organización se vio obligada a habilitar un canal alternativo de venta a través de Vivaticket, lo que permitió dar respuesta al interés del público y continuar con el proceso de compra.

En apenas una hora, se agotaron los 2.100 abonos de lanzamiento, correspondientes a los primeros tramos tanto de abono general como VIP, confirmando el fuerte tirón del festival. A lo largo del día, Horteralia prevé superar las 2.500 entradas vendidas, una cifra que supone un récord absoluto en la historia del festival en su primer día de venta.

El festival, que se celebrará los días 23 y 24 de octubre en Cáceres, ya ha confirmado a Camela y Ladilla Rusa como primeros nombres del cartel, y continuará anunciando nuevos artistas en las próximas semanas.

Desde la organización destacan que este ritmo de ventas refleja “el crecimiento sostenido del festival y la fidelidad de un público que responde de forma masiva año tras año”.

Con este arranque, Horteralia consolida su posición como una de las citas musicales más singulares del país, combinando música, espectáculo y una experiencia única para el público.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer