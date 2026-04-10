Horteralia 2026 arrasa en su salida a la venta: colapso de la web y más de 2.500 entradas vendidas

Horteralia 2026 ha registrado un arranque de ventas histórico tras la puesta a la venta de sus abonos este jueves a las 12:00 horas, provocando incluso el colapso temporal de la web horteralia.com debido al elevado volumen de usuarios conectados simultáneamente.

Ante la alta demanda, la organización se vio obligada a habilitar un canal alternativo de venta a través de Vivaticket, lo que permitió dar respuesta al interés del público y continuar con el proceso de compra.

En apenas una hora, se agotaron los 2.100 abonos de lanzamiento, correspondientes a los primeros tramos tanto de abono general como VIP, confirmando el fuerte tirón del festival. A lo largo del día, Horteralia prevé superar las 2.500 entradas vendidas, una cifra que supone un récord absoluto en la historia del festival en su primer día de venta.

El festival, que se celebrará los días 23 y 24 de octubre en Cáceres, ya ha confirmado a Camela y Ladilla Rusa como primeros nombres del cartel, y continuará anunciando nuevos artistas en las próximas semanas.

Desde la organización destacan que este ritmo de ventas refleja “el crecimiento sostenido del festival y la fidelidad de un público que responde de forma masiva año tras año”.

Con este arranque, Horteralia consolida su posición como una de las citas musicales más singulares del país, combinando música, espectáculo y una experiencia única para el público.