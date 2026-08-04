Un hombre de 38 años herido al chocar su vehículo contra una vaca en Higuera de Vargas

Un hombre de 38 años ha resultado herido de carácter menos grave en la madrugada de este martes tras colisionar el vehículo en el que viajaba contra una vaca en la carretera EX-311, dentro del término municipal de Higuera de Vargas (Badajoz), ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.



El accidente de tráfico ha tenido lugar a la altura del kilómetro 13 de la mencionada vía regional. Como consecuencia del impacto, la víctima ha tenido que ser atendida por los servicios de emergencias antes de ser trasladada al Hospital Universitario de Badajoz.