SUCESOS

Herido con un trauma "menos grave" un ciclista de 58 años en Hervás

Fue trasladado al centro de salud.

Redacción

Extremadura |

Hombre montando en bicicleta
Hombre montando en bicicleta | Atresmedia

Un ciclista de 58 años ha resultado herido con un trauma tras un accidente este miércoles en la Carretera de Baños s/n en dirección al polígono de Hervás (Cáceres).

Una llamada al 112 Extremadura alertó pasadas las 10,30 horas del accidente de un ciclista que se hallaba con casco, inconsciente y sangrando.

Hasta el lugar se desplazó una unidad medicalizada, un equipo del centro de salud de Hervás y efectivos de la Policía Local, según los datos aportados por el 112. El herido fue trasladado al centro de salud en estado "menos grave".

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