Herido con un trauma "menos grave" un ciclista de 58 años en Hervás

Un ciclista de 58 años ha resultado herido con un trauma tras un accidente este miércoles en la Carretera de Baños s/n en dirección al polígono de Hervás (Cáceres).

Una llamada al 112 Extremadura alertó pasadas las 10,30 horas del accidente de un ciclista que se hallaba con casco, inconsciente y sangrando.

Hasta el lugar se desplazó una unidad medicalizada, un equipo del centro de salud de Hervás y efectivos de la Policía Local, según los datos aportados por el 112. El herido fue trasladado al centro de salud en estado "menos grave".