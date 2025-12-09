Herido grave al caer de un caballo en una finca cerca de Valdesalor

Un hombre de 48 años ha resultado herido de gravedad al caer de un caballo en una finca cerca del municipio cacereño de Valdesalor, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112.

El accidente ha ocurrido sobre este medio día en una finca ubicada entre la N-630 y el embalse de Valdesalor, lugar hasta donde fueron enviados un helicóptero medicalizado con base en Malpartida de Cáceres y una patrulla de la Guardia Civil.

A consecuencia de la caía, esta persona sufrió trauma craneal y fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Cáceres.