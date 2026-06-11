El Helga de Alvear, la Mediación Familiar y ayudas para la ganadería centran el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado, en su sesión de este miércoles, la convocatoria de ayudas destinadas a titulares de explotaciones de bovino, ovino y caprino que hayan resultado afectadas por enfermedades como la tuberculosis, la brucelosis o la lengua azul. Cuenta con una dotación total de 300.000 euros.

Así lo ha explicado la portavoz del gobierno regional, Elena Manzano, quien ha anunciado que los titulares de las explotaciones podrán recibir hasta 40.000 euros para repoblar su cabaña ganadera.

El vaciado sanitario, ha aclarado la portavoz, es una medida de control veterinario que consiste en "sacrificar y retirar todos los animales de una explotación ganadera, independientemente de que estén enfermos o no, para erradicar alguna enfermedad infecciosa y evitar su propagación".

Esta medida -ha señalado- se aplica cuando las autoridades veterinarias consideran que el riesgo sanitario es alto y no hay otras soluciones que garanticen el control del brote.

Con estas ayudas, ha explicado, la Junta de Extremadura "reafirma su compromiso con el sector ganadero" y "garantiza que los afectados puedan afrontar los gastos por la compra o arrendamiento de los animales necesarios para recuperar su cabaña ganadera".

SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha adoptado una medida con la que se pretende impulsar la protección y el bienestar de las familias mediante recursos especializados y accesibles para todos.

En concreto, se trata del servicio de mediación familiar, una "herramienta fundamental dentro de los servicios sociales extremeños" y un "recurso cercano, eficaz, adaptado a las necesidades actuales de las familias, que permite encontrar una solución satisfactoria para las partes".

Elena Manzano ha recordado que el servicio de mediación familiar se presta en cinco ciudades: Cáceres, Plasencia, Badajoz, Mérida y Navalmoral de la Mata. Cada uno de estos dispositivos, ha precisado, cuenta con dos profesionales con perfiles como psicólogos, abogados, educadores y trabajadores sociales.

Para garantizar esa atención integral y especializada, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la contratación de este servicio en Mérida y en Navalmoral de la Mata, con una inversión de 412.000 euros para dos años.

CONTINUIDAD DEL MUSEO HELGA DE ALVEAR

Otro de los asuntos destacados en la reunión de este miércoles supone, según ha explicado la portavoz de la Junta, "un paso decisivo para asegurar el futuro de uno de los grandes proyectos culturales de la región".

El Consejo de Gobierno ha autorizado la compra, por 2,5 millones de euros, de los inmuebles donde se ubica el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear en la ciudad de Cáceres. Este acuerdo se plasmará mediante un convenio con la Universidad de Extremadura, por el que la Junta asume la titularidad del edificio conocido por la 'Casa Grande', así como el patio anexo.

El Museo Helga de Alvear, ha recordado Manzano, es un referente cultural en España y Europa, con más de 200.000 visitas al año. Se trata, ha dicho, del segundo museo más visitado de Extremadura y uno de los cincuenta con mayor afluencia de público en España.

Su colección está formada por más de 3.000 obras, que representan la mejor colección privada de arte contemporáneo del país, y una de las más destacadas a nivel internacional.

"Por todo ello -ha incidido- el Museo Helga de Alvear juega un papel esencial para atraer turismo a nuestra tierra, dinamizar la economía e impulsar la proyección internacional de Cáceres y de toda Extremadura".

MÁS SEGURIDAD EN CARRETERAS

En materia de infraestructuras, la portavoz ha anunciado la licitación de los trabajos de repintado de marcas viales en el treinta por ciento de la red de carreteras de la Comunidad Autónoma, con un presupuesto de tres millones de euros.

"El mantenimiento en buen estado de nuestras infraestructuras viarias es fundamental para evitar deterioros que pueden provocar accidentes en carretera", ha dicho la consejera. Y, en este caso, ha insistido, el repintado de las marcas es "una actuación urgente porque afecta directamente a la seguridad de los conductores".

"Desde nuestra llegada al Ejecutivo en 2023 hemos priorizado la conservación de las infraestructuras públicas, tras años de abandono por parte del Gobierno central y del anterior Ejecutivo socialista autonómico", ha manifestado.

En este sentido, ha reiterado que "lo que nos encontramos fueron carreteras deterioradas, déficit y retrasos en las actuaciones planificadas", por lo que esas infraestructuras "requieren inversiones millonarias para recuperar estándares mínimos de calidad".

En esta línea, ha añadido la portavoz, en 2023 se invirtieron 10,6 millones de euros en la conservación de carreteras. Una cifra que ascendió a 13,4 millones en 2024, a 20,5 millones en 2025 y a 44 millones de euros 2026, que es la cantidad prevista en los presupuestos generales. "Una inversión que hacemos en seguridad, en movilidad y en bienestar de los extremeños", ha concluido Elena Manzano.