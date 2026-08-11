Hallan restos arqueológicos de la desaparecida Hospedería de los Reyes Católicos en Guadalupe

Un equipo de arquitectos y arqueólogos, coordinados por el profesor Juan Saumell, del Departamento de Expresión Gráfica de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura (UEx), han encontrado restos arqueológicos de la desaparecida Hospedería de los Reyes Católicos en Guadalupe.

El hallazgo es fruto del sondeo arqueológico realizado en el patio oeste del Monasterio de Guadalupe durante el mes de julio, en busca de trazas del desaparecido claustro de la Hospedería de los Reyes Católicos (edificio diverso en función y localización al conocido como Hospedería del Real Monasterio que funciona hoy en día) en el entorno del conjunto monumental guadalupense, encontrando la cimentación de la arquería y un tramo de la solería, a falta de ulteriores comprobaciones.

Las investigaciones previas del profesor José Carlos Salcedo, del Departamento de Construcción de la Escuela Politécnica, culminadas en su tesis doctoral, y de Salcedo junto con Juan Saumell, plasmadas en varios artículos de investigación, permiten un seguimiento "sosegado" de las fuentes y una "decisión acertada" en el ámbito del ensayo "mínimamente invasivo, respetuoso en el terreno" y con las autorizaciones patrimoniales pertinentes, que demanda un seguimiento futuro en aras de consolidar e incrementar la memoria cultural de Guadalupe.

Además de las fuentes originales consultadas, como la decisión de los Jerónimos de la construcción de la Hospedería, el proyecto de Jean Goas (Juan Guas) para la Reina Isabel a finales del siglo XV y las vistas del paisajista Anton van den Wyngaerde (Antonio de las Viñas) para Felipe II en el XVI, las demás referencias con las que cuentan ofrecen "muchas dudas en su interpretación histórica".

El plano de 1839 de Francisco Yznardo de Guadalupe fortificado es el siguiente documento posterior al siglo XVI localizado hasta la orden de derribo de 1854 en el que supuestamente se produce el desmantelamiento final de la estructura edilicia, aunque con frecuencia se achaque ese desenlace a la construcción de la carretera de 1925, lo que algunos investigadores ponen en duda, según indica la UEx en una nota de prensa.

A partir de 1965, con la monografía de María del Carmen Pescador sobre la hospedería, se recuperan las referencias originales del proyecto y numerosos autores le prestan atención.

Entre ellos, destaca Fernando Chueca Goitia en 1982; las tesis doctorales de Patricia Andrés en Valladolid de 1997, la de José Carlos Salcedo en Cáceres en 2010 y la de José Muñoz en Madrid en 2024 con un trabajo gráfico sugerente, además de Miguel Sobrino, Jesús Florencio Gómez, Manuel Viola, Héctor Salcedo, Jesús Arroyo y otros, tanto desde el ámbito académico como investigador.

Esos estudios y, especialmente las propuestas gráficas ofrecidas, han permitido centrar la atención en una esquina de lo que pudiera haber sido el claustro de la desaparecida Hospedería de los Reyes Católicos en busca de la cimentación de apoyo a la arquería del mismo. En la actualidad el patio presenta los restos de una cancha deportiva (de dimensiones proporcionadas a las de una pista de baloncesto) de cuando había una escuela en el Monasterio.

En la primera jornada del sondeo ya aparecieron dos zanjas corridas de cimentación, presumiblemente originales, y un tramo del pavimento del corredor cubierto del claustro con una composición en espina o espiga sorprendente, que corrobora las hipótesis planteadas.

Avanzado el sondeo, se logró descubrir también el módulo de la arquería del claustro, lo que permite trazar el perímetro del mismo a partir del número de pilastras y vanos definidos en el proyecto original del siglo XV, trasladados al espacio actual del siglo XXI.

Una vez terminado el sondeo, se cubrieron los hallazgos con una malla ligera para permitir la identificación futura y se enterraron de nuevo los restos arqueológicos edilicios.

Durante el sondeo se comprobaron excavaciones previas en el lugar por la mezcla de materiales de diversa época y procedencia, lo que avalora el rigor científico de la presente actuación con la redacción de un Informe preliminar entregado a las autoridades patrimoniales y de una Memoria en curso para completar la documentación reglada.

Además, desde la perspectiva universitaria, el cultivo de las relaciones entre investigadores, arqueólogos, maquinista, propiedad titular de la zona de sondeo (la Comunidad Franciscana) y propietarios de otros edificios colindantes, así como entidades administrativas como la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Guadalupe y el Ministerio de Transportes, además de diversos archivos, "enriquecen y avaloran los resultados".

La investigación se plasmará a corto plazo en sendos artículos centrados en los hallazgos arqueológicos, uno de ellos, y el otro en las trazas gráficas avanzadas de la Hospedería de los Reyes Católicos a partir de los resultados obtenidos.

El futuro de la investigación está abierto a posteriores sondeos y excavaciones en algunos lugares, despejados de construcciones en la actualidad, de acuerdo con los respectivos propietarios que lo deseen, respetando las viviendas y locales actuales, que no ofrecen "especial interés" a juicio de los investigadores, en cuanto al descubrimiento de nuevos hallazgos.