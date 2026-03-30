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Guillermo Santamaría anuncia que el proyecto adaptado para la Factoría de Navalmoral ya está siendo analizado para la DIA

En cuanto a los pasos, Santamaría ha dicho que una vez que obtenga la DIA y la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, la empresa podrá empezar la construcción.

Redacción

Extremadura |

Guillermo Santamaría anuncia que el proyecto adaptado para la Factoría de Navalmoral ya está siendo analizado para la DIA
Guillermo Santamaría anuncia que el proyecto adaptado para la Factoría de Navalmoral ya está siendo analizado para la DIA | Junta de Extremadura

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha asegurado hoy que la Factoría de Navalmoral sigue dando pasos y ha confirmado que AESC ha presentado el proyecto modificado para que la fábrica de baterías en Navalmoral de la Mata sea una realidad.

Tal y como ha explicado el consejero el proyecto ha sido presentado ante la Junta de Extremadura, en la Dirección General de Sostenibilidad, hace pocos días, "ahora hay que dejar que los técnicos trabajen en la adaptación de cara a la posible declaración de impacto ambiental (DIA) del nuevo proyecto".

En cuanto a los pasos, Santamaría ha dicho que una vez que obtenga la DIA y la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, la empresa podrá empezar la construcción.

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