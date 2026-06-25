La guía promocional 'Extremadura es agua' se actualiza con las 28 zonas de baño recogidas en censos europeos

La Dirección General de Turismo ha actualizado los contenidos de la guía y la aplicación móvil Extremadura es agua 2026 con toda la oferta vinculada al turismo azul de la región, desde los recursos acuáticos para el baño en época estival hasta las actividades y deportes náuticos que pueden disfrutarse durante todo el año.

La nueva edición incorpora las 28 zonas de baño recogidas en los censos europeos, de las que ocho cuentan con bandera azul. Asimismo, se incluyen otras zonas de baño sometidas a control sanitario por parte de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, junto con información actualizada sobre recursos de turismo termal, náutico, fluvial, activo y paisajes de agua de la comunidad autónoma.

Por su parte, el apartado 'Paisaje de Agua' lo conforman 22 enclaves, entre ellos, algunos espacios naturales singulares como Los Pilones y la Garganta de los Infiernos en el Valle del Jerte; el meandro El Melero o el chorro de la Meancera en Las Hurdes; las cascadas del Diablo y la Desesperá en La Vera; el Chorrerón en Moraleja, primer paraje Starlight de Extremadura; o los senderos azules de La Dehesa en Herrera del Duque y el Desfiladero del Ruecas en Cañamero.

Cada sección incluye mapas de localización de las zonas de baño, balnearios, puertos deportivos y embarcaderos, así como los datos de contacto de empresas que ofrecen servicios deportivos, de ocio en el medio acuático y de pesca deportiva. También se incorporan los datos de los ayuntamientos y de las oficinas de turismo de las localidades que disponen de playas, piscinas naturales y gargantas.

'Extremadura es agua 2026' puede consultarse en el perfil de Turismo de Extremadura en la plataforma Issuu y la aplicación móvil puede descargarse de forma gratuita en las tiendas digitales de Google Play y Apple Store, indica la Junta en una nota de prensa.

Extremadura ofrece recursos "extraordinarios" vinculados con el turismo de agua, cuenta con 1.500 kilómetros de costa interior, una "singularidad única en Europa occidental". La región ha sido "pionera" y es "líder nacional" en banderas azules en aguas continentales por quinto año consecutivo. De las 18 playas de interior existentes en España en 2026, ocho se encuentran en la región.