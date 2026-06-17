Guardiola responderá a la oposición sobre menores migrantes y los presupuestos el jueves en el pleno de la Asamblea

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, acudirá al pleno de la Asamblea este jueves, 18 de junio, para responder a las preguntas de los grupos de la oposición, donde la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se centrará en las medidas anunciadas por su ejecutivo en relación con los menores migrantes, mientras que el socialista Álvaro Sánchez Cotrina confrontará su modelo de región con el de PP y Vox a cuenta de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para 2026.

Las preguntas a la jefa del Ejecutivo abrirán la sesión plenaria, que arranca a las 9,30 horas, que incluye asimismo tres preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno, que versarán sobre las medidas para garantizar la climatización en los centros educativos, a cargo de Unidas por Extremadura, mientras que el Grupo Socialista preguntará sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia y sobre las plantillas docentes de cara al próximo curso escolar.

El pleno seguirá con una interpelación sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de protección social y de lucha contra la pobreza, formulada por el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos.

El cuarto punto del orden del día viene marcado por la convalidación del Decreto-ley 2/2026, de 19 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de dependencia para la mejora de la atención a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como otras medidas urgentes de carácter social, aprobado por el Consejo de Gobierno en pasado 19 de mayo.

Además, se debatirá una propuesta de ley de creación de la entidad pública empresarial Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), formulada por el Grupo Parlamentario Popular.

La sesión contempla el debate asimismo de tres propuestas de impulso a cargo de los grupos parlamentarios. La primera de ellas para instar a la Junta a resolver la situación de la Red de Centros de Servicio al Transporte garantizando, presentada por el PSOE.

La segunda, para instar al gobierno regional a garantizar la continuidad y mantenimiento de los servicios de Atención Temprana y Habilitación Funcional que se prestan en el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (CADEX) de Cáceres, también impulsada por los socialistas.

Y la tercera, en este caso registrada por Unidas por Extremadura, para reclamar el gobierno regional a habilitar mediante cambios normativos las plazas del IES Universidad Laboral no utilizadas por estudiantes de secundaria para plazas destinadas a estudiantes de la Universidad de Extremadura, así como a realizar inversiones en dicho centro.

Finalmente, se someterán a votación dos propuestas de pronunciamiento, en este caso impulsadas por Vox, para instar al Gobierno de España a retirar el Anteproyecto de Ley de reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud; y por Unidas por Extremadura, en la que pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez un plan de atención con el objetivo de acabar con el atasco en la atención para la gestión de las prestaciones del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), entre otras medidas.