Guardiola reivindica el papel de las enfermeras en puestos clave de investigación y gestión sanitaria

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha participado este miércoles en el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se ha celebrado en el Gran Teatro de Cáceres con la obra 'Ciencia enfermera a escena' y que ha sido organizado por el Colegio de Enfermería de Cáceres y por el Instituto de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería.

Durante su intervención, Guardiola ha puesto el foco en la enfermería como disciplina científica y motor de innovación en el sistema sanitario, además de reivindicar que las carreras de ciencias pueden ser para las niñas y adolescentes extremeñas "una puerta para investigar, innovar y liderar cambios reales".

Tras agradecer la iniciativa a los organizadores, la presidenta en funciones ha subrayado que la enfermería es "ciencia aplicada al cuidado" y ha destacado que va más allá de la vocación o la asistencia, al tratarse de una disciplina que investiga, innova y transforma la atención sanitaria.

"La ciencia no solo está en los laboratorios, también está en los centros de salud, en los hospitales, en los hogares y en las residencias", ha señalado, poniendo en valor el papel investigador que desempeñan las enfermeras en su práctica diaria. "En todos esos momentos hay ciencia y esto es muy importante: porque sin ciencia no hay bienestar".

LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES

En su discurso, Guardiola ha reconocido que, durante años, el liderazgo y la toma de decisiones han sido espacios donde las mujeres, a pesar de su presencia mayoritaria en el ámbito del cuidado, han estado en un segundo plano.

En este sentido, ha asegurado que esta realidad está cambiando en Extremadura, donde mujeres enfermeras ocupan puestos clave en la investigación y la gestión sanitaria. Como ejemplo, ha citado a Raquel Rodríguez, presidenta de la Academia de Ciencias de Enfermería de Extremadura; a Encarna Solís, gerente del Área de Salud de Cáceres; y a Sara García, consejera al frente de las políticas sanitarias regionales.

La presidenta ha dirigido un mensaje especial a las niñas y adolescentes extremeñas, animándolas a no renunciar a las vocaciones científicas y a no ponerse límites.

Asimismo, ha reiterado el apoyo de la Junta de Extremadura a la investigación enfermera y ha recordado que Cáceres será sede este año de la trigésima edición del Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, un evento que reunirá a cientos de enfermeras asistenciales e investigadoras de todo el mundo y que contará con la coordinación del Gobierno regional y el Instituto de Salud Carlos III.

"Extremadura necesita manos que cuiden, pero también cerebros que innoven e investiguen y esto significa que tenemos que abrir aún más la ciencia a las niñas y las mujeres, y también la enfermería", ha concluido.