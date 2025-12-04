Guardiola presenta un programa de 608 medidas para "impulsar Extremadura" y continuar con su transformación

La candidata del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha presentado este miércoles el programa electoral para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, con 608 medidas para "impulsar" la región y consolidar la transformación que han empezado, y propuestas entre las que destacan una fiscalidad "justa", un plan forestal u otro de relevo generacional agrario y formación, así como en materia de sanidad, infraestructuras, mundo rural, igualdad, cultura o turismo.

"Mientras otros se pierden en la bronca, y desde luego ponen todo su empeño en la división, nosotros nos preocupamos por Extremadura; mientras otros buscan atajos, nosotros trabajamos con hechos; mientras otros hacen mucho ruido, nosotros lo que hacemos son cambios reales", ha remarcado, junto con que presentan "una hoja de ruta muy clara" y un programa que les va a guiar en los próximos años y con el que seguirán transformando la región y con lo que saben hacer como es "gestionar con cabeza y acompañar con corazón".

Para Guardiola, el lema de la campaña "lo dice todo": 'Más confianza, más Extremadura' y esa confianza es la que van a pedir de cara al 21D, la cual "solamente se gana trabajando" como han hecho en los dos últimos años y cinco meses, ha defendido, para exponer que "la elección es muy clara": "o seguimos bloqueados o seguimos avanzando".

Así, el programa recoge 608 medidas "concretas, pensadas para impulsar a Extremadura, para consolidar eso que empezamos y para no dejar que lo banal, que los populismos y que los extremos nos frenen", como ha destacado la presidenta de la Junta y candidata a la reelección, junto a Mercedes Morán y Elena Manzano, que han desgranado las distintas propuestas, en un acto en el que Guardiola ha defendido que "Extremadura merece más", no se conforman "con lo de siempre" y no están ni han venido "ni a mirar ni a esperar".

En su intervención en el Palacio de Congresos de Badajoz, María Guardiola ha destacado que los 'populares' no han querido "nunca" el poder para mandar, sino que han venido para prestar servicios, a transformar "las cosas" y a trabajar por su tierra, que es lo que les mueve; así como que quedan "solamente dos días para que todo empiece de nuevo" y la región vuelva a verles "arrancar" una campaña "con fuerza" y en la que el único eje es la región.

"Por ella, porque la amamos, sin tutelas de ningún tipo y solamente pensando en los extremeños" se van a poner en marcha "con toda la energía y con toda la fuerza renovada", ha añadido, como también ha dado las gracias a quienes han trabajado en este programa, especialmente a Morán y Manzano, y ha hecho hincapié en que "no está hecho de palabrerías ni de promesas huecas" y es "un manual de política seria, con hechos, con planes, con rutas muy claras", y "un mapa de certezas" que les va a guiar "en tiempos de manipulación", "bloqueo" y "tantísimo ruido político".

"Aquí solo hay medidas eficaces, gestión honesta y trabajo constante", según Guardiola, que ha puesto el foco en que, además, tienen la "credibilidad" que les dan estos dos años y cinco meses de mandato en los que han demostrado que cambiar Extremadura "era posible" y "ha sido absolutamente extraordinario", ante lo que ha señalado que han mejorado el bienestar de las familias, han reforzado el tejido productivo, han modernizado los servicios públicos y que tienen "un modelo que funciona" porque saben qué políticas aplicar y cómo gobernar.

Sobre esto último, ha recalcado que "los datos no mienten", que han alcanzado el mayor número de ocupados de la historia de la región y que desde que llegaron al gobierno Extremadura ha creado 20.800 nuevos empleos, como también ha citado que han hecho "justicia tributaria" y que la comunidad "ha dejado de ser ese infierno fiscal que estaba expulsando a familias y a negocios".

"Tres bajadas de impuestos en nuestro haber que han beneficiado a todos los extremeños, 120 millones de euros que hemos devuelto y, aún así, hemos recaudado 230 millones de euros más", ha apuntado, junto con que han incrementado la inversión en sanidad, el presupuesto del SES ha crecido en 157 millones, y esa apuesta ha dado "frutos" como la reducción de la lista de espera quirúrgica en un 29,8 por ciento, el refuerzo del sistema con más profesionales o la actualización del calendario vacunal.

También han reducido la espera en dependencia, han cuidado de los servicios públicos esenciales invirtiendo "más que ningún otro gobierno", o hay más docentes, recursos, ayudas para la conciliación o más derechos. "Imaginad lo que podríamos hacer en los próximos cuatro años con esta Extremadura lanzada. Con este modelo que ya está asentado, con más empleo, con más turismo, con más inversión, con más sanidad, con más educación, con más oportunidades, con más confianza", ha aseverado.

El programa, detalla, propone que el estado del bienestar llegue a todos los rincones de la región, en la que van a seguir impulsando una sanidad moderna, humana, eficiente, con profesionales "estables" u hospitales y infraestructuras renovadas; además de continuar mejorando la Atención Primaria o el refuerzo de la salud mental y de un sistema de protección "ágil y que esté centrado en las personas". También profundizarán en "una política económica útil", con la "fórmula" de facilitar la vida a quien arriesga, emprende, invierte y trabaja para crear empleo.

"Porque ya lo hemos demostrado, ya lo hicimos una vez. Cuando Extremadura cree en sí misma, Extremadura gana. Y esta vez vamos a ganar más confianza para seguir haciendo más Extremadura", ha concluido Guardiola, mientras que Morán ha precisado algunas de las medidas contenidas en el programa, que completa el de 2023 y avanza en nuevas propuestas, como en clave sanitaria una Atención Primaria más resolutiva incrementado el presupuesto para reforzar equipos y ofrecer mejores servicios al ciudadano o la nueva entrada en vigor del contrato sanitario terrestre.

Sobre las conexiones e infraestructuras, plantean una inversión nueva en la Ronda Sur de Cáceres o la ejecución de la de Badajoz, nuevas obras de abastecimiento del plan de garantía y calidad del agua en pueblos y ciudades o el fomento de la creación de comunidades energéticas. El programa también garantiza inversiones como el derecho a la vivienda, reforzado con un nuevo plan, o la ampliación del aval y el bono alquiler joven para ayudarles a emanciparse.

También defienden el campo y proponen la puesta en marcha de un plan de acompañamiento de jóvenes, conciliación familiar y jubilación anticipada de los mayores, y en relación al mundo rural y la protección de los montes con un Plan Forestal y el aumento de la prevención para que sean más seguros frente a los incendios, o ante las emergencias un refuerzo del 112, Protección Civil y los policías locales con más medios, formación y tecnología.

Manzano ha desgranado otras medidas que pasan por seguir avanzando en una fiscalidad "justa", con la reducción de la tarifa del IRPF o la implementación de una deducción para quienes han sufrido los efectos de la talidomida y que no tengan que tributar "nada" cuando reciben una indemnización en Extremadura; junto con facilitar la compra de vivienda con la bajada del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, o en cuanto a los autónomos nuevas ayudas o que cuando se den de baja por enfermedad en los dos primeros meses no paguen "nada".

Además de propuestas sobre cultura, patrimonio, deporte o igualdad, ha señalado en clave educativa la mejora del desempeño profesional de los docentes, con el reconocimiento de una mejora salarial con un impacto presupuestario de 24 millones, y que se suma a las mejoras de las condiciones profesionales que ya han sido aprobadas.