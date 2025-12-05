Guardiola pide la confianza de los extremeños para llevar Extremadura al lugar que se merece “en libertad”

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha pedido a los extremeños que el 21 de diciembre vayan a votar “con mucha ilusión, con muchas ganas y siendo muy conscientes de lo que tenemos entre manos y de lo que está en juego, que no es otra cosa que el futuro de nuestra región.”

Guardiola también ha añadido que “lo único que queremos es trabajar en libertad para seguir transformando Extremadura y poderla llevar al lugar en el que merece estar. Por tanto, el próximo 21 de diciembre, yo lo que pido es la confianza de los extremeños porque no les vamos a defraudar.”

Ha asegurado la presidenta que arranca la campaña electoral “con muchísima fuerza, con muchísima ilusión” pero “con un eje que está muy claro que es Extremadura. Y por eso vamos a recorrer cada pueblo, cada comarca. Vamos a estar con la gente, vamos a estar para la gente porque nuestro objetivo es consolidar ese proyecto de cambio que comenzamos hace prácticamente dos años y medio.”

María Guardiola ha insistido en que son un Gobierno de hechos, de realidades y que cumple con sus promesas, demostrando que Extremadura, a pesar de estar acostumbrada a ser la última de la fila “puede liderar”.

“¿Quién nos iba a decir hace dos años y medio que íbamos a ser la región que liderara la bajada de empleo en nuestro país? ¿O quién nos iba a decir que íbamos a ser la comunidad autónoma que más avanzara en un año en competitividad fiscal? ¿O quién nos iba a decir que íbamos a estar por debajo de la media en el tiempo de espera para las personas en situación de dependencia?, preguntaba la presidenta, quien ha detallado que las personas en situación de dependencia esperan 81 días menos desde que el Partido Popular llegó al Gobierno. Una situación que es posible, ha dicho, por el nuevo centro de atención a la discapacidad, el Cadex, que se ha puesto en marcha en Mérida.