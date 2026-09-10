Guardiola estudia con MasOrange vías de colaboración para llevar la transformación digital a todos los municipios

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha mantenido este miércoles una reunión responsables de MasOrange para analizar el presente y el futuro de la conectividad en nuestra región, así como nuevas vías de colaboración en inversión, innovación, apoyo al emprendimiento y desarrollo territorial.

Así lo ha adelantado la propia presidenta extremeña en una publicación en redes sociales, en la que expone que la transformación digital de Extremadura "debe llegar a cada municipio y convertirse en más oportunidades para las personas y las empresas".

El consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, junto al director territorial de Relaciones Institucionales de MasOrange, Manuel Hernández Gasset, han trasladado por su parte a la jefa del Ejecutivo regional, que ha estado acompañada por el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, su "decidido compromiso de la Compañía con el desarrollo económico, social y digital" de esta comunidad autónoma.

Durante el encuentro, el CEO de MasOrange ha trasladado la voluntad de MasOrange, primer operador en España por número de clientes, de seguir acompañando a la Junta de Extremadura en su "impulso a la conectividad avanzada como palanca para la competitividad empresarial, la modernización de los servicios públicos y la vertebración territorial", especialmente en los municipios de menor tamaño y en las zonas rurales.

La compañía supera los 1.000 millones de inversión acumulada, destinados principalmente al despliegue y mejora de las redes fijas y móviles de alta capacidad y el desarrollo de nuevos servicios avanzados, lo que le convierte en un "socio estratégico de referencia para la vertebración territorial y la transformación digital de la comunidad", señala en una nota de prensa.

Casi 650.000 líneas de fibra y móviles -residenciales y de empresa- disfrutan ya de la mejor conectividad en Extremadura gracias a MasOrange.

Actualmente, la Compañía cuenta con la mayor cobertura de banda ancha en Extremadura y ofrece cobertura 5G al 95% de la población -más del 73% puede conectarse ya a la nueva tecnología móvil 5G+- y el 98% de los municipios de la región disponen de fibra óptica de MasOrange de última generación.

MasOrange tiene un marcha el plan de infraestructuras UNICO 5G para seguir mejorando su cobertura en entornos rurales y reducir así las desigualdades territoriales.

Este proyecto, en el que MasOrange fue el primer adjudicatario- ha supuesto una inversión de casi 32 millones de euros, de los que 22 millones corresponden a las ayudas del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión UNICO- 5G Redes Activas (financiado por el Fondo de Recuperación de la Unión Europea - NextGenerationEU dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública).

Como consecuencia de este plan, 217 Municipios extremeños con menos de 10.000 habitantes ya tienen acceso a la red 5G de MasOrange.

El programa llevado a cabo contempla más de 300 actuaciones de red, entre ampliaciones de instalaciones existentes y nuevos nodos. Así, cabe destacar que, dentro de este despliegue, se han construido 14 nodos en zonas que previamente no disponían de cobertura (seis en la provincia de Badajoz y ocho en la de Cáceres).

Gracias al conjunto de su actividad, la compañía calcula un impacto económico, social y medioambiental positivo superior a los 352 millones de euros en la comunidad autónoma en 2025. Asimismo, genera actualmente más de 600 empleos directos e indirectos en la región.