Guardiola destaca la "misión cumplida" tras aprobar unos presupuestos con lo que Extremadura "siga avanzando"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha valorado este miércoles la "misión cumplida" que supone la aprobación de los Presupuestos de Extremadura para 2026, que van a posibilitar que la región "siga avanzando".

"Para nosotros es un día importantísimo porque es misión cumplida, yo creo que el objetivo está conseguido", ha resaltado María Guardiola en declaraciones a los medios de comunicación en la noche de este miércoles, tras aprobar los presupuestos de Extremadura en la Asamblea con los votos del PP y Vox.

Tras esta aprobación, ya cuenta con "los primeros presupuestos de esta legislatura, los presupuestos más altos y los mejores que ha tenido Extremadura en su historia", ha destacado Guardiola, quien ha resaltado que Extremadura "ha sido la primera comunidad autónoma en este ciclo político que ha ofrecido y que ha otorgado tanto estabilidad política como institucional" a la región.

Unos presupuestos que "van a seguir contribuyendo a que Extremadura siga creciendo", así como a mejorar los servicios públicos, la sanidad, la dependencia, la vivienda, las infraestructuras, y con ayudas a nuestros jóvenes, a las empresas a crear empleo y "a hacer una Extremadura cada vez más próspera", ha destacado la presidenta extremeña.

Por tanto, ha señalado que "lo único que queremos es obviar el ruido", ha señalado Guardiola, quien ha considerado que "la política útil es esto, esto es lo que necesitaba Extremadura, unos presupuestos", por lo que ha insistido en el que el Ejecutivo regional están "abstraídos del ruido" y "dedicados únicamente a trabajar por y para Extremadura y para los extremeños".

A preguntas de los periodistas sobre el hecho de que no se haya aprobado ninguna de las enmiendas de la oposición, la presidenta extremeña ha explicado que todas las enmiendas han sido estudiadas y analizadas, ya que trabajan "desde el rigor", pero según ha dicho, "no había ninguna enmienda que mejorara estas cuentas".

"Todas (las enmiendas) tenían siempre alguna cuestión por la que no era posible aprobarlas, bien porque la baja que proponían perjudicaba a gastos que tenía planificado el Gobierno, porque la alta no la considerábamos oportuna", ha señalado Guardiola, quien ha reiterado que se han aprobado "unos muy buenos presupuestos", que "van a seguir contribuyendo a que Extremadura siga avanzando y cada vez a un mayor ritmo", ha concluido.