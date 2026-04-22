Guardiola defiende la legalidad de su pacto con Vox que este miércoles le permitirá ser reelegida presidenta de la Junta de Extremadura

Casi una hora y media de discurso ayer por la tarde de María Guardiola, candidata a la investidura como presidenta de la Junta de Extremadura, que hoy será ratificada tras la mayoría absoluta que viene aparejada al acuerdo de gobierno de coalición entre PP y Vox rubricado la pasada semana. Ayer Guardiola aseguraba que pese no haber sido un camino fácil por las diferencias políticas entre ambas formaciones, el acuerdo está basado en un objetivo común y sobre todo en la legalidad.

Dos de los puntos que más críticas y suspicacias suscita del acuerdo de gobernabilidad tuvieron su protagonismo ayer. Así y sobre inmigración, Guardiola culpaba a el gobierno de Sánchez de los programas migratorios rotos que pagan las comunidades reiterando que pretende combatir la inmigración ilegal relacionándola con la ocupación de viviendas, asegurando que se llevarán a cabo medidas de protección haciendo alusión a que quienes delinquen y ocupan no están por delante de los que llevan más tiempo en Extremadura. Por otra parte, y pese a que Vox abiertamente no apuesta por políticas de igualdad, Guardiola aseveraba que en esta legislatura se seguirán trabajando en medidas para la protección de las mujeres.

Espigaba también en su discurso las bajadas impositivas a aplicar que se estima en 8 millones por la rebaja del IRPF, el incremento de 500 millones para políticas de sanidad, mejora de infraestructuras, así como volvía a pedir la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.

VALORACIONES

En cuanto a las primeras valoraciones de los Grupo Parlamentarios.

El secretario general electo del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, vislumbraba una "entrega absoluta" de la 'popular' María Guardiola a Vox con "tintes de ultraderecha" en "todo" su discurso. Desde Unidas por Extremadura, Irene de Miguel criticaban duramente lo que llaman tomadura de pelo y tildaban de ilegal el acuerdo.

Como contrapeso, el portavoz de Vox, Ángel Pelayo, y el del PP, José Ángel Sánchez Julia, hacían una lectura en positivo del discurso de la presidenta y auguraban que este es el principio del cambio.

CONCENTRACIÓN

Por cierto, un centenar de personas se concentraron en la tarde de ayer frente a la Asamblea de Extremadura, en Mérida, en defensa de la cooperación. Convocados por la Coordinadora Extremeña de ONGs (Congdex), los asistentes han lanzado cánticos como "Fuera fascistas de las instituciones" y en defensa de la cooperación.

Hoy a las 9 y media de la mañana se retomará la sesión plenaria con la intervención de los grupos parlamentarios, el debate y fijación de posiciones y por último la votación que investirá a María Guardiola de nuevo como Presidenta de la Junta de Extremadura.