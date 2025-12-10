Guardiola asegura que a partir del 21D los pacientes con ELA tendrán prestaciones económicas de asistencia personal

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que si es reelegida presidenta el 21 de diciembre “vamos a ampliar esas prestaciones de ayuda a domicilio y vamos a poner en marcha esas prestaciones económicas de asistencia personal que tanto necesitan –los pacientes con ELA-.” Y es que ha asegurado Guardiola, “vamos a seguir estando con ellos, vamos a seguir a su lado y vamos a seguir impulsando medidas”.

Lo ha afirmado a las puertas del Centro ELA de Cáceres que será referente nacional cuando abra sus puertas “si todo va bien, a partir de marzo del 2027” y del que desea la presidenta “sea una realidad y que pueda ayudar a estos enfermos, a los de nuestra región y a los que vengan del resto del país.”

Guardiola también ha recordado el importante apoyo que estos pacientes están recibiendo por parte de su gobierno, “en estos dos años y medio hemos puesto en marcha ayudas directas para los enfermos de ELA y sus familias. Ayudas que, por cierto, están exentas –de impuestos-, que eso es fundamental para todos ellos.” La presidenta también ha puesto en valor las dos unidades multidisciplinares, el programa Respiro Familiar y el nuevo CADEX, ubicado en Mérida, “que da prioridad a todos los expedientes de estas personas que padecen desgraciadamente esta enfermedad.”

También ha criticado al gobierno de Pedro Sánchez que los enfermos de ELA y sus familiares “han estado mucho tiempo esperando que la ley que les protege fuera una realidad, tres años para aprobarla en el Congreso y luego Sánchez la tuvo más de un año en la nevera. Estas personas no pueden esperar y necesitan rapidez, necesitan que actuemos con urgencia para que puedan vivir con dignidad, y eso es precisamente lo que hemos hecho en el Partido Popular.”

En este sentido, la presidenta Guardiola también ha insistido al Gobierno de España que los pacientes de ELA tengas las ayudas exentas de impuestos porque, ha explicado, “se están dando circunstancias y situaciones que determinadas familias, que reciben una ayuda mínima para sufragar sus gastos, luego les impiden o les niegan las becas que necesitan sus hijos para estudiar.”