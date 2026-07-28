Los guardia civiles que rescataron a un menor en el río Ruecas aseguran que no dudaron en tirarse

Los dos agentes de la Guardia Civil que rescataron la pasada semana a un menor que fue arrastrado por la corriente del río Ruecas, en el término municipal de Rena (Badajoz), han reconocido que no se habían enfrentado a una situación "tan comprometida" y que no dudaron en tirarse al río para intentar sacarle.

Uno de ellos, Mariano, guardia civil del puesto de Campanario, ha explicado que ese día recibieron un aviso urgente, según el cual había un menor que se estaba ahogando en el río Ruecas, ante lo que les mandaron la ubicación por teléfono móvil y cuando llegaron al lugar vieron que la situación "era de peligro porque al menor ya no se le escuchaba" y no sabían dónde se encontraba.

En un primer momento, intentaron localizarlo vía terrestre, "pero era imposible", los zarzales les "impedían llegar incluso a verle" y decidieron, "sin dudarlo", su compañero y él tirarse al río e intentar sacarle, ha detallado, junto con que cogieron una cuerda del vehículo y que también les arrastró la corriente, hasta que llegaron a un tronco que estaba sumergido y donde se quedaron a la espera de escucharle o lograr verle.

Finalmente le escucharon, salieron otra vez del tronco, que era el sitio "más seguro" que tenían, y volvieron a la corriente, desde la cual accedieron hasta el chico que, cuando les vio, "exhausto de estar tanto tiempo agarrado a la vegetación, a las zarzas, literalmente agarrado a las zarzas, se desvaneció". Su compañero Javier le agarró y él mismo con la cuerda y contracorriente les remolcó hacia el tronco al ser "la parte más segura dentro de la fuerza que llevaba el agua".

"Nosotros mismos estuvimos en peligro", reconoce el agente, que apunta que la situación "llegó a ser agónica" al tener que arrastrar al menor, "que estaba completamente exhausto" y "se desvanecía", por lo que su compañero tenía que sujetarlo con los brazos "para que no se fuera". "Pues sí, ha sido la primera vez que hemos tenido una situación, no quiero decir agónica, pero sí tan comprometida", apunta.

A su vez, el también guardia civil Javier ha indicado que, tras los hechos, han podido hablar con la familia, y en concreto la misma noche, cuando terminaron el servicio, llamaron por teléfono y estuvieron hablando con el padre del menor, quien les dijo que, debido al agotamiento, estaba dormido con su madre, que "también lo pasó bastante mal" porque acudieron también al lugar.

Ante esta experiencia, ha aseverado que para ellos ha sido "un honor y un orgullo" el haber realizado este tipo de servicio, que lo volverían a hacer "mañana mismo otra vez, si es necesario", y ante la que no dudaron. "Ambos somos padres antes que guardias civiles y ahí se encontraba un menor de edad que estaba pidiendo auxilio y había que tirarse por él", ha concluido.

RECEPCIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO

Ambos agentes han sido recibidos este lunes por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha puesto en valor que la semana pasada Javier y Mariano consiguieron rescatar a un menor de edad en el río Ruecas, que en ese momento llevaba "muchísima" agua y corriente, y que el chaval de 15 años "estaba en absoluto peligro".

"Hicieron mucho más de lo que podríamos pensar cada uno de nosotros", por lo que, en nombre de la Delegación del Gobierno, han querido agradecer su labor, como también ha considerado, como así se lo ha trasladado a ellos mismos, que el hecho de que la Guardia Civil sea una de las instituciones más valoradas por parte de los ciudadanos "es precisamente por estos hechos".

Al respecto, ha redundado en que, además de buscar la seguridad de las personas en conflictos, también está para ayudar, porque "su primera obligación" es esto último por parte de "un servicio de ayuda a los demás, un servicio de ayuda al ciudadano" como "se ha demostrado en este caso".

De este modo, el delegado se ha mostrado "enormemente contento" por el hecho de que Javier y Mariano hayan llevado a cabo este tipo de actuación y ha considerado que "no se podía quedar ahí", de ahí que haya visto "necesario" que tuvieran una recepción en la Delegación, agradecerles esa labor "y, desde luego, presumir de la Guardia Civil" que cree que "hace una labor impagable y se ha demostrado precisamente en este hecho".