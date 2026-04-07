La Guardia Civil detiene a tres personas por caza furtiva en una finca de Zarza-Capilla

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, vecinas de los municipios pacenses de Cabeza del Buey y Monterrubio de la Serena, como presuntos autores de delitos contra la flora y fauna y tenencia ilícita de armas, en coto privado de caza de Zarza- (Badajoz).

Fue a finales del pasado mes de marzo, en dispositivos de servicio establecidos para la prevención de acciones delictivas relacionadas con el ejercicio de la caza, cuando se observó la presencia de un vehículo sospechoso en un terreno de aprovechamiento cinegético privado, dentro del paraje conocido como 'El Torozo', por lo que se procedió a dar el alto reglamentario.

Momento en el que su conductor ante la presencia de los agentes, hizo caso omiso a las señales de detención, emprendiendo la fuga a gran velocidad observando como arrojaban por la ventanilla lo que parecía ser un trofeo de caza, logrando interceptarlos poco después en el camino de Zarza-Capilla a La Nava.

Identificados sus ocupantes, dos vecinos caputbovense y un monterrubiano, algunos con numerosos antecedentes policiales, se llevó a cabo la inspección del vehículo donde hallaron diversos efectos de los comúnmente utilizados para cazar, dos visores (uno de ellos térmico), linterna y numerosa cartuchería metálica, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

Asimismo, en el maletero apreciaron restos de sangre fresca de algún animal abatido recientemente, que supuestamente, en el afán de deshacerse del mismo para frustrar la relación con la acción ilícita, lo habrían tirado desde el vehículo durante la huida.

Tras el reconocimiento de las inmediaciones de tránsito por el camino, hallaron en la cuneta la cabeza de un ciervo y un rifle, que analizado, presentaba la numeración de serie borrada de manera intencionada.

De las indagaciones practicadas, se pudo saber que carecían de autorización para el ejercicio de la caza en el citado terreno acotado.

Con las pruebas incriminatorias, fueron detenidos como presuntos autores de los delitos relativos a la protección de la flora y fauna, al cazar de manera furtiva sin autorización, recogido en el artículo 335 del Código Penal, y tenencia ilícita de armas.

Diligencias que han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castuera. Ahora la Guardia Civil continúa la investigación para tratar de identificar el rifle y posible participación en otros hechos delictivos.