La Guardia Civil destruye más de 800 armas a petición de sus titulares o por orden judicial

La Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ha destruido un total de 835 armas, que han sido reducidas a chatarra en el marco de las actuaciones habituales de control y seguridad.

De esta forma, entre las armas destruidas se encuentran aquellas de propiedad particular cuyos titulares han solicitado su eliminación, así como aquellas cuya destrucción ha sido decretada por la Autoridad judicial o administrativa.

También se incluyen las armas depositadas a disposición de particulares una vez superado el plazo máximo de depósito, además de aquellas catalogadas como prohibidas por carecer de marcas, números o punzones obligatorios de un banco oficial de pruebas, conforme a lo establecido en el vigente Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

El conjunto de las armas destruidas ha alcanzado un peso total de 2,3 toneladas. Entre ellas predominan las escopetas, junto a una menor cantidad de rifles, carabinas, pistolas, revólveres, ballestas, armas de aire comprimido, detonadoras, armas blancas y otros tipos.

El número de armas destruidas en la Comandancia de Cáceres ha experimentado un incremento progresivo en los últimos años. En el periodo comprendido entre 2007 y 2026, se han destruido más de 14.000 armas, lo cual refleja el "compromiso de la Guardia Civil con la seguridad ciudadana y el control del armamento".