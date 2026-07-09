Grupos de Bulgaria, Colombia, Costa de Marfil o Rumanía participarán en el Festival Folklórico de Extremadura 2026

Grupos de Bulgaria, Colombia, Costa de Marfil, Rumanía, Portugal y España participarán en el 45º Festival Folklórico Internacional de Extremadura 2026, que se celebrará del 10 al 21 de julio con diversas actuaciones en Badajoz, Castuera, San Vicente de Alcántara, Cáceres, Valdelacalzada, Fuente de Cantos, Valverde de Leganés y Torreorgaz, con la incorporación, como novedad, del 23º Festival Folklórico Nacional Infantil con conjuntos de Burgos, Lorca y Badajoz.

Junto a estas actuaciones, que en el caso de Badajoz serán el sábado 11 en la Plaza Alta con el Festival Infantil y los días 16, 17, 18 y 19 en el Teatro López de Ayala, el programa se completa con otras actividades también en la ciudad, como juegos tradicionales en el Paseo de San Francisco con la participación de Bulgaria y Colombia, un desfile por las calles del centro con los grupos, la ceremonia de apertura en la Plaza de Minayo, una muestra de las actuaciones en la Plaza de España antes de la recepción en el ayuntamiento o un taller de danza en San Francisco.

También habrá actuaciones en Castuera y San Vicente de Alcántara el miércoles 15, en Cáceres y Valdelacalzada el viernes 17, y en Fuente de Cantos, Valverde de Leganés y Torreorgaz el lunes 20, enmarcado en una nueva edición en la que participan nueve grupos entre el Conjunto Folklórico Razvitie de Bulgaria, Otrora Integración Folklórica Colombiana de Colombia, Compañía Artística Mien-Moh de Costa de Marfil, Rancho Típico da Amorosa de Portugal y Doina Timisului de Rumanía.

Mientras, a nivel nacional se trata de la AF 'Santa Cecilia' de Huesca, el Grupo Folk 'Regajales' de Alburquerque, CYD 'Luis Chamizo' de Talavera la Real y la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz como anfitriona, además del Real Conservatorio Profesional de Danza 'Mariemma' de Madrid.

Así se ha puesto de manifiesto en su presentación a cargo del director del festival, Eduardo Fernández, acompañado de la directora del Teatro López de Ayala, Paloma Morcillo; el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca.

Eduardo Fernández ha agradecido la colaboración de las instituciones y ha sido el encargado de detallar la programación del festival, que este año cuenta con más de 120 voluntarios y homenajeará a Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz después de haber hecho lo propio en anteriores ediciones con el Carnaval de Badajoz o la Guardia Civil.

Al mismo tiempo y sobre los grupos participantes, ha reconocido que "prefiere" olvidar los problemas en este sentido porque "es una pesadilla" y ha explicado que, con motivo de la guerra, ya el año pasado los tuvieron porque cuando iban a venir los grupos "atacaron justamente" la zona de Irán y Oriente Próximo, donde hacen escala muchos vuelos de Oceanía o Asia, de manera que este 2026 han "perdido" conjuntos asiáticos o de Nueva Zelanda.

También de Turquía por otros problemas, Chile por el encarecimiento de los billetes de los vuelos o de países como Georgia, Costa Rica, Canadá o Estados Unidos.

Así, ha indicado que a partir del mes de septiembre empiezan a consultar grupos para que puedan participar y que son ocho y "muchos" para que "fallen", y cuando sucede esto último en la mayoría de los casos es por cuestiones relacionadas con conflictos bélicos y la subida de los precios de los combustibles y los billetes o no poder hacer escala en zonas de guerra, de ahí que destaque que han conseguido contar con nueve grupos más una sorpresa que no ha desvelado y confíe en que a última hora no haya una "mala sorpresa" como sí sucedió en 2025.