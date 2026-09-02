El Grupo Parlamentario Popular valora “muy positivamente” el decreto ley para atender a los afectados por los incendios

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha valorado "muy positivamente" el nuevo decreto ley aprobado por el Gobierno de María Guardiola para atender a las personas y sectores afectados por los incendios y "reforzar" la prevención, con una inversión de más de 10 millones de euros.

Sánchez Juliá ha manifestado que, por segundo verano consecutivo, el Gobierno de Guardiola aprueba medidas extraordinarias ante los incendios, "algo que nunca antes había ocurrido con gobiernos socialistas" y, por tanto, "responde con hechos".

El portavoz del Grupo Popular ha destacado que el decreto "mira tanto a quienes hoy necesitan recuperar su vivienda o su actividad como a la prevención de los incendios".

En este sentido, ha puesto en valor las ayudas para las familias cuyas viviendas han sufrido daños, así como las destinadas a agricultores, ganaderos, apicultores, establecimientos turísticos y de restauración, como actuaciones para recuperar las zonas afectadas.

"Hay familias que necesitan recuperar su vivienda, agricultores y ganaderos que han perdido parte de su actividad, y negocios que necesitan volver cuanto antes a la normalidad. La respuesta tiene que llegar a todos ellos", ha apuntado.

Asimismo, ha destacado el "compromiso" de la Junta con una baja presión fiscal para que las familias afectadas no tengan que afrontar esfuerzos adicionales, y un "enfoque ambicioso" en materia de prevención, indica en nota de prensa el Grupo Popular en la Asamblea.

"Prevenir no es sólo actuar cuando llega el fuego. También es gestionar el territorio", ha señalado, poniendo en valor medidas como el impulso de los paisajes en mosaico, el pastoreo como herramienta preventiva, y el objetivo de sustituir al menos el 20 por ciento de las superficies de pino en Las Hurdes y Sierra de Gata por otras especies.

Finalmente, Sánchez Julia ha subrayado la "cercanía" del Gobierno de María Guardiola con Las Hurdes durante esta jornada, con visita a los bomberos en Vegas de Coria, a vecinos afectados o a viviendas dañadas por el incendio.

"Estar donde están los problemas y donde están las personas que necesitan una respuesta es también gobernar", ha concluido.