Grandes figuras del cante de Extremadura ponen voz a un ciclo de exaltación de la saeta que recorrerá siete localidades

Grandes figuras del flamenco de Extremadura protagonizarán las actuaciones que conforman el segundo Ciclo de Exaltación de la Saeta que desde el 28 de febrero al 26 de marzo recorrerá siete localidades de la comunidad autónoma.

En concreto, arrancará en el Palacio de Lorenzana de Trujillo el 28 de febrero con Pedro Cintas y Carmen Tena, junto al poeta Arturo Santano; continuará en Centro Cultural de La Antigua de Mérida, el 6 de marzo, con Manuel Pajares y María Metidieri; en Palacio de la Isla de Cáceres el 12 de marzo, con Pedro Peralta y Esther Merino.

Continuará en Centro Cultural Las Claras de Plasencia, el día 13, con Miguel de Tena y Nane Ramos; en el Espacio Cultural Santa Catalina de Badajoz, el día 14, con El Perrete y Maite Olivares; en el Centro Cultural de San Agustín Jerez de los Caballeros, el 20, con Tamara Alegre y Paquillo de Levita; y acabará en el espacio cultural Santa Clara de Zafra, el 26, con Jorge Peralta y Rocío Llanes.

Un evento impulsado por la Junta de Extremadura que tiene como objetivo acercar al público este género vinculado a la tradición de la Semana Santa, que ha sido presentado es miércoles, 18 de febrero, en el que arranca el periodo de cuaresma.