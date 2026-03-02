El Gobierno pone en marcha dos oficinas comarcales para tramitar ayudas por temporal

La Delegación del Gobierno en Extremadura tendrá en servicio desde mañana lunes dos oficinas comarcales, ubicadas en Coria y en Jerez de los Caballeros, para facilitar la información y tramitación de las ayudas del Gobierno de España para los afectados por los efectos del temporal en semanas pasadas.

Las oficinas tienen como objetivo acercar la gestión y agilizar los trámites para canalizar las ayudas a la recuperación y las necesidades públicas y de particulares, así como de empresas, agricultores y ganaderos, tras las sucesivas borrascas que impactaron con fuerza en diversas zonas de la región.

Estos puntos servirán como centros de atención al ciudadano, donde se ofrecerá información detallada sobre los requisitos, la documentación necesaria y los procedimientos relacionados con las distintas líneas de apoyo económico activadas por el Gobierno de España.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha subrayado la importancia de estas dos oficinas para acercar los servicios a quienes más lo necesitan, potencialmente reduciendo desplazamientos y facilitando el acceso a las prestaciones.

Asimismo, Quintana ha informado que las ayudas que se tramitarán incluyen compensaciones por daños materiales, apoyos directos a familias y mecanismos de apoyo a autónomos y empresas con pérdidas acreditadas por el temporal.

La oficina comarcal de Coria (Cáceres) se instalará en las dependencias del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Cáceres en la localidad, ubicado en calle San Francisco, 7.

Se ubica estratégicamente para atender a los municipios del norte de la provincia afectados por el temporal, según informa la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Por su parte, el servicio en Jerez de los Caballeros (Badajoz) está enfocado en ofrecer atención a la población del sur de la provincia pacense y su entorno.

Esta oficina se instalará en la sede del CID Sierra Suroeste de la Diputación de Badajoz, en la calle Jara s/n del municipio jerezano.

Inicialmente será personal técnico de las Subdelegaciones del Gobierno en Badajoz y Cáceres los que se encarguen de la gestión de los expedientes que se presenten. El horario de las oficinas será de lunes a viernes, de 9:00 horas a 14:00 horas.