MENORES MIGRANTES

El Gobierno eleva de 14.142 a 17.081 el número de plazas de las CCAA para acoger a menores migrantes

El año pasado el Gobierno fijó la capacidad ordinaria de acogida total en España en 14.142, de los cuales 344 correspondían a Extremadura.

Redacción

Extremadura |

Rescate de 100 menores migrantes en aguas del Estrecho por la Guardia Civil
Rescate de 100 menores migrantes en aguas del Estrecho por la Guardia Civil | Rescate de 100 menores migrantes en aguas del Estrecho por la Guardia Civil

El Ministerio de Juventud e Infancia ha incrementado de 14.142 a 17.081 la capacidad ordinaria del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas, según el borrador de real decreto que este miércoles iba a presentarse a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia. Al respecto, Extremadura, junto con todas las comunidades presididas por el PP, excepto Ceuta, decidieron ayer no participar en la Conferencia, por lo que no se celebró por falta de quórum.

El año pasado el Gobierno fijó la capacidad ordinaria de acogida total en España en 14.142, de los cuales 344 correspondían a Extremadura

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