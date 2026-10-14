El Gobierno crea ocho nuevas plazas de jueces y cuatro de fiscales en Extremadura

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la tramitación urgente de dos reales decretos con una nueva creación de 700 plazas judiciales y fiscales para 2027, doce de las cuáles corresponden a Extremadura, que contará con ocho jueces y cuatro fiscales más.

Un primer Real Decreto con el que el Gobierno creará, por segunda vez, 500 plazas judiciales, lo que supondrá una ampliación de la planta judicial del 7,8%. Y un segundo Real Decreto con el que se crearán 200 plazas de fiscales y se incrementará la plantilla actual del Ministerio Fiscal en un 6,6%.

En Extremadura, el Gobierno creará 8 plazas de jueces (+5,9% respecto a la plantilla actual) y 4 de fiscales (+5,8%) para 2027. En dos años (2025 y 2026) se han creado 18 plazas judiciales en esta comunidad (+14,3%), detalla la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

La creación de estas 700 plazas sigue la senda de ampliación de la planta judicial y fiscal emprendida por el Gobierno y se enmarca en la "transformación" de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar a este servicio público de las "herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros".

Las ocho nuevas plazas judiciales para Extremadura son para Tribunales de Instancia de localidades como Mérida, Plasencia, Don Benito o Villanueva de la Serena. De las 500 nuevas plazas de jueces creadas en toda España, 172 son para reforzar la jurisdicción civil, 109 para la social y 69 para la penal.