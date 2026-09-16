El Gobierno central destina 5,2 millones de euros a Extremadura para la formación de trabajadores

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha aprobado destinar 5,2 millones de euros a Extremadura para la formación de trabajadores.

Así, el Consejo de Ministros da luz verde al reparto de 107,4 millones de euros a las comunidades autónomas y a la publicación de cuatro convocatorias del ministerio dirigidas a sectores con escasez de profesionales y dotadas con 126,7 millones de euros, que suman un total de 234 millones de euros.

De este modo lo ha avanzado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto 'La Formación Profesional: el impulso de un país', celebrado en la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid.

De esos 234 millones de euros, Sánchez ha detallado que el Ejecutivo va a invertir "107 millones para formar a trabajadores en centros públicos y 126 millones para reforzar la formación en sectores que en los que hacen falta profesionales".

"Este refuerzo responde a una realidad, tenemos más de 22,5 millones de personas afiliadas a la seguridad social, más de 10 millones son mujeres. Estamos creando la mitad de todo el empleo nuevo de la Unión Europea pero seguimos escuchando a muchos profesionales y empresas que nos dicen que necesitamos contratar pero no encuentran a nadie y ahí debe estar la FP, en la educación para una formación intelectual del alumnado. Eso es apostar por la FP, esto es prestigiar la FP", ha manifestado.

La partida de 107 millones de euros está destinada a formar a trabajadores en centros públicos de todo el país, facilitar que obtengan nuevas certificaciones profesionales y dar una atención especial a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Por su parte, el Gobierno destina 126 millones de euros para reforzar la formación en sectores en los que hacen falta profesionales: la construcción; el turismo patrimonial, cultural y sostenible; la seguridad y el medio ambiente; o el transporte por carretera.

"Ahí es donde tiene que estar la Formación Profesional: conectando las necesidades de nuestra economía con el talento de nuestra población, eso es también apostar por el presente y el futuro de España", ha aseverado Sánchez.

El presidente, acompañado de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha visitado los expositores de proyectos realizados por alumnos de Formación Profesional, con quienes ha mantenido un encuentro.

"Ha sido muy gratificante y muy inspirador conversar con vosotros. Seguiremos apostando por toda la educación y particularmente por la FP", ha señalado Sánchez.

Mientras que, según ha asegurado, hace ocho años estudiar Formación Profesional en España "era una rareza", el jefe del Ejecutivo ha celebrado que "hoy la FP es el plan A para muchísimos jóvenes".

Así, ha destacado que la FP "es sinónimo de calidad y de empleo". Por eso, desde 2018, el número de matriculados ha crecido un 46%, hasta superar los 1,2 millones de alumnos", ha precisado.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha puesto en valor que "hay más oferta, es más atractiva y llega a más lugares". "Desde 2018 hemos creado más de 400.000 nuevas plazas de FP y destinado más de 800 millones de euros a las comunidades autónomas", ha dicho.