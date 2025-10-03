VIVIENDA

El Gobierno calcula que Extremadura deberá destinar 153,7 millones más al presupuesto del nuevo Plan Estatal de Vivienda

Así lo tendrá que hacer para alcanzar los 210 millones actuales.

Redacción

Extremadura |

Extremadura deberá destinar 153,7 millones de euros extra al presupuesto del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026/2030 respecto al anterior para alcanzar los 210 millones actuales (+373 por ciento).

Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Región de Murcia y Asturias son las comunidades autónomas donde más aumentará el presupuesto del nuevo Plan Estatal de Vivienda de respecto al anterior, de manera que en la primera se multiplicará por 6,06 veces, mientras que en la segunda se multiplicará por 4,1 veces.

