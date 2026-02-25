El Gobierno autoriza a Extremadura a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por 389 millones de euros

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Extremadura a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 388.961.940 euros.

En concreto, la región solicitó autorización por importe de 1.054.730 euros para la ejecución de disposiciones con cargo al préstamo formalizado por Urvipexsa, S.A.U. en el ejercicio 2025.

Asimismo, 94.500.000 euros para la disposición de préstamos formalizados con el Banco Europeo de Inversiones en los ejercicios 2023 y 2025; y 293.407.210 euros para la obtención de recursos en el mercado.

Estas autorizaciones, que se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2026.