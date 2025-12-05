El Gobierno asumirá las pruebas de ADN de los restos de los represaliados de una fosa común en Villanueva de la Serena

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido con la Asociación de Familiares del Memorial a las Víctimas del Franquismo de Villanueva de la Serena (Afameva) a asumir el coste de las pruebas de ADN para la identificación de los restos encontrados en una fosa común en el cementerio de la localidad.

Lo ha hecho tras visitar los trabajos de exhumación, y tras mantener un encuentro con los familiares de la víctimas, donde ha conocido de primera mano el trabajo "magnífico" que hacen los antropólogos y los expertos para recuperar los restos de las personas que fueron fusiladas tras la Civil y años posteriores.

En concreto, ha señalado que ya han sido recuperados los restos de 56 personas de las que solamente han podido ser identificadas dos.

Inocencia Solomando Daza, miembro de la asociación, ha agradecido al ministro su compromiso y su visita un lugar donde se encuentran los restos de sus familiares que fueron "asesinados", y que han tratado de identificar hasta ahora con fondos propios y una serie de ayudas que se han terminado a falta de realizar el ADN a los restos de 26 personas.

"Ya no tenemos dinero ni subvención de ninguna clase, entonces le hemos pedido al ministro que por favor nos ayude a hacer ese ADN y que nos financie eso, y el ministro ha dicho que lo hará", ha explicado.