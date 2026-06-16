El Gobierno asigna a Extremadura 64,77 millones con cargo al Fondo de Financiación autonómico

El Gobierno ha asignado a Extremadura 64,77 millones con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, en concreto al compartimento Facilidad Financiera.

Así, el Gobierno ha acordado, en la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (CDGAE), asignar a las regiones para el tercer trimestre de 2026 un total de 6.372,8 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

De ese importe total, Cataluña recibirá 3.237,56 millones; la Comunitat Valenciana, 2.126,03 millones; Región de Murcia, 532,57 millones; Aragón, 240,31 millones; Illes Balears, 171,54 millones y Extremadura 64,77 millones.

Las comunidades de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y Comunitat Valenciana solicitaron su adhesión al Fondo de Financiación a CCAA en 2026.

En este acuerdo no se incluye asignación para las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco, dado que no han solicitado financiación con cargo al Fondo de Financiación de 2026.

La aprobación de estos acuerdos reafirma el "compromiso" del Gobierno con las CCAA y refuerza el papel del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que aporta liquidez a los territorios a bajo coste, ha destacado el Ministerio de Hacienda en nota de prensa.

En total, contando con los acuerdos aprobados este lunes en la CDGAE, los recursos totales asignados hasta el momento por el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para 2026 ascienden a 22.468 millones de euros.

En concreto, en el caso de Extremadura, se ha asignado 180,06 millones en el primero trimestre, 1,34 millones en el segundo y 64,77 millones en el tercer trimestre, junto a 394 millones en el apartado de emergencias.