El Gobierno aprueba una inversión de 5,2 millones en el Aeropuerto de Badajoz para los próximos cinco años

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, el cual contempla una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que 5,2 millones de euros se invertirán en el Aeropuerto de Badajoz.

En concreto, en los próximos cinco años la inversión en el Aeropuerto de Badajoz alcanzará los 5,2 millones de euros repartidos en la mejora de la seguridad, que incluirá el equipamiento para filtro y vehículos SEI, según señala el Ministerio de Transportes en nota de prensa.

También se invertirá en sistemas de información y comunicaciones, con la renovación de elementos de campo y de elementos para el sistema de ayudas visuales.

En todo el país, este global de inversión de 13.000 millones de euros que se va a movilizar durante los próximos cinco años no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Al respecto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que el DORA III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año.