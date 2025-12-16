El Gobierno aprueba incentivos regionales a siete proyectos en Extremadura por 22 millones

El Gobierno ha aprobado la concesión de incentivos regionales para siete proyectos de inversión en Extremadura por 22,3 millones de euros, unos proyectos que en su conjunto movilizarán una inversión de 78,4 millones de euros y permitirán crear 236 nuevos puestos de trabajo y mantener otros 858 empleos.

Según las órdenes ministeriales que se publicarán mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de los siete proyectos aprobados, uno de ellos se analizó en Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el de Industrias Químicas de Badajoz que recibe 9,3 millones de subvención, el mayor importe en la región.

Los otros seis han obtenido el visto bueno vía orden ministerial de Hacienda (ya que la inversión subvencionable no supera los 15 millones de euros por empresa), detalla la Delegación del Gobierno en Extremadura en nota de prensa.

Se trata de Everbio España, ubicado en Badajoz, con 4,7 millones de subvención; Faramax Trafo, de Malpartida de Plasencia, que recibirá 3,2 millones de euros de incentivos regionales; y Perseida Belleza, localizada en Jerez de los Caballeros, con 1,6 millones de ayuda.

BajaSur Consultores S.L., de Valdecaballeros, recibirá 1,53 millones de euros; Ondupet, en Almendralejo, 1,5 millones; y Finca Montecristo, situada en Garbayuela, más de 440.000 euros.

Los siete proyectos extremeños se encuentran dentro de los 93 en doce comunidades autónomas que ha aprobado el Gobierno como beneficiarios de incentivos regionales.

El importe global de las subvenciones concedidas es de 235,2 millones de euros, para una inversión total de 1.000 millones de euros en unos proyectos que lograrán mantener 11.270 puestos de trabajo y crearán otros 3.168 nuevos empleos en esas 93 empresas.