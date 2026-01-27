El Gobierno anuncia 500 nuevas plazas de jueces, 7 de ellas en Extremadura

El Gobierno ha anunciado este lunes que creará 500 plazas de jueces este año para reforzar especialmente los tribunales de instancia, y de las que siete de ellas serán en Extremadura, con las que la plantilla judicial en la región crecerá un 5,4 por ciento.

En concreto, las 7 nuevas plazas anunciadas en Extremadura, cinco de ellas serán para los tribunales de instancia (TI) de Cáceres y Badajoz y las dos restantes para las Audiencia Provinciales.

Así lo ha comunicado el Ministerio de Justicia en una nota de prensa, en la que subraya que "se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año" de la historia judicial española y supone "un hito más en la ambiciosa transformación impulsada", para un "servicio público más ágil, eficiente y cercano", por el departamento que dirige Félix Bolaños.

Justicia ha resaltado que la creación de ese medio millar de plazas en un año es "una cifra superior a la suma de las creadas durante la última década" y es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Esa ley introduce un "nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente" al eliminar los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico, ha incidido.