El general de brigada Andrés Velarde toma posesión como nuevo jefe de la Guardia Civil en Extremadura

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha presidido la toma de posesión del nuevo jefe de la Zona de Extremadura, el general de brigada Andrés Velarde, quien ejercía el mando de forma interina desde febrero. El acto, celebrado en la sede de la Zona de Extremadura en Badajoz, ha contado con la presencia del delegado del Gobierno, José Luis Quintana, la subdelegada en Badajoz, María Isabel Cortés y el subdelegado en Cáceres, José Antonio García, entre otras autoridades civiles y militares.

En sus palabras, la directora general ha destacado “la gran responsabilidad” que exige asumir la Jefatura de una Zona, especialmente en el caso de la extremeña: “Aquí se entiende perfectamente el papel vertebrador que ejerce la Guardia Civil, con las dos provincias más extensas del país. Extremadura es el fiel reflejo de lo que representa nuestra Institución y su importancia para proteger el medio ambiente, la actividad agraria y ganadera o las zonas turísticas. Es una Comunidad Autónoma que alberga un enorme patrimonio cultural, histórico, artístico y cultural”, ha incidido.

“Tienes por delante la enorme tarea de que la seguridad sea un servicio público de calidad, que beneficie a la gente, sin intereses particulares”, ha expresado Mercedes González a Andrés Velarde.

Para cumplir este cometido, la directora general de la Guardia Civil ha valorado la trayectoria del general Velarde, bisnieto, nieto e hijo de guardia civil: “Con una trayectoria de más de tres décadas en el Cuerpo, recalas en esta tierra con una carrera que combina la operatividad del GRS, la investigación en Policía Judicial, y el liderazgo que aporta el territorio como jefe de las Comandancias de Soria y Valladolid”.

“Profesionalidad y humanidad” frente a las llamas

Asimismo, Mercedes González ha transmitido su enhorabuena a todo el personal de la Guardia Civil de la Zona de Extremadura por su labor en la lucha contra el fuego, en los incendios que asolaron la región el pasado verano “por su trabajo frente a las llamas, por salvar vidas y socorrer a una población” y por hacerlo “con profesionalidad y humanidad”. Un personal que se esfuerza cada día, ha destacado la directora general, para que esta región registre los índices de criminalidad más bajos del país, 16 puntos por debajo de la media nacional.

También ha reconocido la labor del personal de la Comandancia de Badajoz que, junto con la Unidad Central Operativa (UCO), resolvió la desaparición en Hornachos de Francisca Cadenas: “Una investigación de casi nueve años que constituye, sin duda, un ejemplo de perseverancia, profesionalidad y compromiso con las víctimas y sus familias”, ha dicho la directora general. “Un ejemplo de dedicación, rigor y vocación de servicio público que transmite un mensaje muy claro a la ciudadanía: la Guardia Civil nunca abandona un caso”.

Igualdad, diversidad y reto demográfico

En cuanto a los desafíos de la seguridad en Extremadura, la directora general ha destacado la igualdad como “una prioridad para nuestra Institución, ya que en los escasos cuatro meses que llevamos de año, 16 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y tres menores han sido víctimas de la violencia vicaria”.

De hecho, en la actualidad 1.650 mujeres reciben seguimiento por parte de la Guardia Civil en Extremadura, “que las atiende de manera especializada, cercana y sensible, desmontando, con su trabajo a quienes niegan esta realidad, que nos avergüenza como sociedad”.

Por último, Mercedes González también ha resaltado la diversidad, “combatiendo los discursos y los delitos de odio”, la preservación del medio ambiente o el reto demográfico, por medio del despliegue de las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía “auténticos cuarteles móviles que ya han llegado a las dos provincias extremeñas, para acercarnos cada vez más a la ciudadanía”.

Este reto también se ve facilitado con la implantación de la denuncia telemática y la cibercomandancia, una unidad especializada de reciente creación y dedicada a la gestión, investigación y tramitación de denuncias recibidas a través de internet, con 150 solicitudes de denuncia al día y que facilita la labor de luchar contra la ciberdelincuencia.

El general de brigada Andrés Velarde

Nacido en Manresa (Barcelona) en 1969, ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1991. Su primer destino fue en el GRS de León. También estuvo seis años destinado en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de A Coruña y de Lugo antes de pasar, ya como comandante, a Teruel en el año 2006.

Al ascender a teniente coronel en 2014 pasó destinado a la Comandancia de Soria, donde pasó nueve años antes de acabar en Valladolid, con el empleo de coronel, para asumir su mando. Su experiencia abarca destinos tanto operativos en el GRS, Policía Judicial, como de dirección de unidades.

El general Andrés Velarde cuenta con numerosos distintivos y méritos, donde destacan recompensas militares como la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, tres Cruces al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco y una Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, entre otras.

La Guardia Civil en Extremadura

La Zona de Extremadura tiene bajo su responsabilidad la seguridad ciudadana de 381 de los 388 municipios de la Comunidad Autónoma, en el 98,20% del total de su extensión territorial, y da servicio a 606.075 habitantes, el 57,63% de la población de Extremadura.

Para ello cuenta con 153 puestos principales y ordinarios articulados en 13 compañías, encuadradas a su vez en las dos comandancias de Cáceres y Badajoz. El catálogo es de casi 2.700 puestos de trabajo. Asimismo, cuenta con las especialidades de tráfico, protección de la naturaleza, información, actividades subacuáticas, policía judicial, información, control de armas y equipos ROCA y VIOGEN, entre otros.