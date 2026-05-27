El gasto en pensiones sube un 7,8% interanual en mayo en Extremadura, hasta los 290,5 millones de euros

El gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social ha alcanzado los 290,50 millones de euros en mayo en Extremadura, lo que supone un 7,8 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.

Así, en mayo se registraron 248.193 pensiones contributivas en Extremadura, un 2,03 por ciento más interanual, de las que más de la mitad, en concreto 146.494 pensiones, fueron por jubilación, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La pensión media de jubilación en Extremadura se sitúa en mayo en los 1.342,67 euros, un 5,49 por ciento más con respecto al mismo mes del año anterior, aunque se mantiene muy por debajo de la media nacional, que está en 1.572,01 euros.

Por su parte, la pensión media total, que comprende los distintos tipos de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) crece en Extremadura un 5,6 por ciento en mayo en tasa interanual, hasta los 1.170,46 euros, que suponen el 85,39 por ciento de la media nacional, que es de 1.370,71 euros.