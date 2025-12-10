Gallardo reivindica la estabilidad política como condición indispensable para atraer inversiones y consolidar la nueva economía extremeña

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado este martes en en Cáceres que Extremadura “no puede seguir siendo moneda de cambio” y ha denunciado que la convocatoria electoral del 21 de diciembre “no responde a una necesidad de la región, sino a una decisión tomada desde Madrid en función del tactismo político”.

Gallardo ha señalado que muchos extremeños “probablemente ni sepan que hay elecciones”, lo que a su juicio demuestra que “no se ha explicado una razón real ni una situación que obligara a ello”. “Si la región tuviera esa necesidad, si hubiera un problema político que lo justificara, sería comprensible. Pero no es así. Estamos en elecciones porque hemos perdido autonomía como región. Porque alguien ha decidido que este era el mejor momento, pero no porque le convenga a Extremadura”, ha afirmado.

El candidato ha lamentado que se haya considerado que “lo que pase en Extremadura no es lo suficientemente relevante para el partido que convoca las elecciones” y ha añadido que eso “revela una falta de consideración hacia la comunidad”. Ha recordado que otras regiones sin presupuestos como “Aragón, Cantabria o Valencia” no han tenido que adelantar comicios, lo que, demuestra que el problema en Extremadura no era la estabilidad, sino la falta de diálogo por parte de la Junta.

Gallardo ha explicado que la presidenta “ni siquiera permitió saber si había presupuestos”, porque “no hubo espacio para el debate ni para la negociación”. Ha subrayado que cuando un gobierno no tiene mayoría absoluta debe elegir interlocutores, buscar acuerdos y estar dispuesto “a renunciar y exigir”. Para él, el adelanto electoral confirma “el fracaso de un proyecto político que no ha sabido negociar ni gestionar”.

Durante su intervención ante empresarios y empresarias junto alinistro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, Gallardo ha remarcado que el PSOE “siempre ha estado dispuesto a contribuir, a negociar y a anteponer los intereses de Extremadura”. “Es la única forma de generar estabilidad, y la estabilidad es lo que genera certidumbre. Y la certidumbre siempre atrae inversión”, ha afirmado. Ha tenido palabras de agradecimiento para “autónomos, empresarias y empresarios”, a quienes ha reconocido por “arriesgar su patrimonio no solo para dar una oportunidad a sus familias, sino también a otras familias”.

Gallardo ha destacado el talento existente en la Universidad y en el ecosistema científico-tecnológico y ha subrayado la necesidad de que la Administración acompañe esos proyectos: “La Administración no puede ser nunca un tapón. No puede ser un espacio para el desánimo”.

Ha recordado su experiencia como alcalde durante 21 años y ha explicado que un gobierno debe “escuchar activa y directamente” a quienes generan empleo. “En la campaña exprés que hemos tenido he podido hablar con mucha gente y lo que escucho es que seguimos siendo un problema en la burocracia. El silencio administrativo negativo erosiona proyectos. Hay que cambiarlo por silencio administrativo positivo. Hay que tratar al empresario como un aliado”, ha señalado.

Gallardo ha reivindicado recuperar la ambición económica de la región. Ha defendido que en la pasada legislatura Extremadura empezó a posicionarse en sectores tecnológicos y de energías renovables con el apoyo del Gobierno de España, “porque había una decisión clara de que Extremadura podía ser un puntal de esa nueva industria”. Ha añajdo que la región, aunque no participó de la revolución industrial, sí tiene ahora “agua, sol y territorio” para la nueva economía.

Ha puesto como ejemplo la reciente inversión anunciada en Trujillo de 2.300 millones de euros para la fábrica de diamantes, de los que más de 700 millones proceden del PERTE del Gobierno de España. “Es un ejemplo claro del apoyo del Gobierno a la nueva industria y a los empleos de calidad”, ha afirmado reconociendo además la importancia de que ese compromiso venga “de un paisano, de un extremeño”.

El candidato ha añadido que Extremadura no quiere privilegios, sino igualdad. “No queremos más que los demás. Queremos estar en las mismas condiciones, porque en igualdad vamos a demostrar que somos igual o mejor que los demás”. Ha recordado el reconocimiento reciente de las facultades de Electricidad y Electrónica en la lista de Shanghái como muestra del talento regional.

Gallardo también ha destacado los avances ferroviarios, como la conexión Badajoz–Cáceres en 46 minutos, pero ha afirmado que “hasta que no haya una conexión real con Madrid, no podemos sentir que estamos en igualdad”. Ha reivindicado un gobierno leal con España “sea cual sea su color”, porque “desde la lealtad se consiguen más cosas”.

“Extremadura ha avanzado cuando la Junta ha sabido escuchar, no cuando ha querido ser el centro de todo”, ha señalado y ha añadido que su objetivo es un gobierno que facilite, acompañe y permita que los proyectos salgan adelante: “Aspiro a que la Administración sea un facilitador de los motores que conforman esta región”.

Gallardo ha recordado que, como alcalde, siempre tuvo claras dos claves: ambición y ganas de cambiar las cosas. Puso como ejemplo la fusión Don Benito–Villanueva de la Serena: “No era un proyecto para dos ciudades, era un proyecto para Extremadura; demostraba lo que se puede conseguir cuando se piensa en grande”.

Finalmente, ha indicado que su programa se construirá “escuchando sugerencias, críticas y propuestas del sector empresarial”, con el objetivo de que el 21 de diciembre “Extremadura recupere el impulso que necesita y crezca al mismo ritmo que el país”.

Es el momento de España y tiene que ser también el momento de Extremadura

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, ha destacado que España será en 2025 “el país avanzado que más crecerá del mundo por segundo año consecutivo”, pese al complejo contexto internacional. Ha considerado que este impulso debe llegar a Extremadura: “Es el momento de España y tiene que ser también el momento de Extremadura”.

Ha explicado cómo se está trabajando desde el Gobierno de España con una visión estratégica para Extremadura. En primer lugar, ha subrayado, que se está promoviendo “la reindustrialización de la región mediante la atracción de grandes proyectos de inversión, que no solo generan empleo sino que fortalecen sectores estratégicos”. Ha citado como ejemplo el proyecto de Trujillo, aunque ha indicado que existen muchos otros proyectos en cartera, todos ellos impulsados por decisiones claras y estructurales del Gobierno.

El ministro ha insistido en que la llegada de estos proyectos es posible gracias a la apuesta por la energía verde y renovable. “Extremadura tiene ahora una ventaja comparativa que no tuvo en otras ocasiones ni en otras grandes revoluciones económicas. Este es un momento único que la región puede aprovechar para consolidar un modelo industrial moderno y sostenible”, ha afirmado. Ha señalado además que la inversión debe ser continua y coordinada para que la región pueda aprovechar al máximo esta ventana de oportunidad, generando empleo de calidad y fomentando la competitividad de Extremadura en el conjunto del país.

Cuerpo ha subrayado que el objetivo es que la región crezca al mismo ritmo que España y que ningún extremeño tenga que marcharse en busca de oportunidades, destacando la necesidad de un impulso económico sostenido y planificado. “Nuestro compromiso es que Extremadura pueda aprovechar todo su potencial y situarse en igualdad de condiciones con otras comunidades”.