Gallardo asegura que “El próximo día 21, Extremadura se va a convertir en el dique de contención ante las políticas de las derechas”

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha afirmado hoy que “Extremadura no puede volver al pasado ni convertirse en una pieza al servicio de los intereses de Feijóo; el 21D debemos ser el dique de contención frente a las políticas de la derecha”.

Gallardo ha hecho estas declaraciones en un acto público celebrado en Jaraíz de la Vera, en el que ha estado acompañado por el secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina; la secretaria general de la agrupación local, Cristina López; y la candidata por Cáceres, Nayara Basilio.

El líder socialista ha denunciado que el PP haya forzado una campaña electoral en pleno periodo navideño con el único objetivo de beneficiar a Feijóo, “sin pensar en los extremeños”. Recordó que ni en Cantabria, ni Aragón, ni Valencia se convocaron elecciones “a pesar de tener motivos”, y reprochó que “solo en Extremadura Feijóo y Guardiola hayan decidido usar a esta tierra para empujar la estrategia del PP”.

Miguel Ángel Gallardo subrayó que el 21 de diciembre es una cita decisiva, “nos jugamos mucho. Extremadura ya alzó la voz para que el futuro no se decidiera en Madrid, y ahora debemos frenar los retrocesos”.

Como ejemplo, destacó su visita a un centro de innovación agrícola en La Vera, donde empresas extremeñas desarrollan agricultura sostenible. “Ese talento se quedó aquí porque hubo gobiernos socialistas que acompañaron sus proyectos”, afirmó, señalando también el abandono que sufre ahora el sector del tabaco ante la nueva PAC. “El PSOE siempre ha estado al lado del sector tabaquero y seguirá defendiéndolo como motor económico de la comarca”.

Gallardo criticó la “campaña de plasma” del PP frente a una campaña socialista basada “en el compromiso, el terreno y la escucha”. Añadió que los recortes de Guardiola “son reversibles” y alertó del daño causado en el mundo rural: la eliminación de aulas de 0 a 3 años, el deterioro de la atención primaria o medidas que “hacen que se viva mejor en Plasencia que en Villanueva de la Vera”.

“Sin una educación pública fuerte, sin una sanidad pública digna y sin unos cuidados garantizados, no se puede avanzar”, reafirmó. En este sentido, reivindicó su propia historia como ejemplo del ascensor social que impulsaron los gobiernos socialistas y ha contado que “mi padre fue jornalero y mi madre fregaba de rodillas en la casa de la señora. Pude estudiar y ser alcalde porque hubo políticas que lo hicieron posible”.

El candidato llamó a la movilización de la izquierda al reclamar que “nunca lo tuvimos fácil, pero siempre mereció la pena. Si nuestros padres levantaron esta tierra con dignidad, nosotros tenemos la obligación de hacerlo también. La fuerza de la militancia es la que va a cambiar Extremadura”.

Por último, Gallardo recordó además el impulso industrial iniciado en la región. “La semana pasada visité la fábrica de cartonaje de Navalmoral de la Mata y sentí orgullo por lo sembrado por Guillermo Fernández Vara. Pero también tristeza al ver paralizadas las obras de la gigafactoría por culpa del PP. Ese es el daño que la derecha puede hacer”.

Para finalizar, pidió un esfuerzo en esta recta final de campaña y señaló que “tenemos motivos y la gente nos necesita. Guardiola nos ha dado la oportunidad de votar, de decidir, y estamos a un paso del cambio”.