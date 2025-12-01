Gallardo asegura que “Guardiola se ha ido de excursión a Madrid mientras Extremadura necesita soluciones porque es rehén de Feijóo”

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha denunciado hoy que “Guardiola es rehén de Feijóo” y que el Partido Popular “se ha ido de excursión a Madrid porque así lo ha ordenado su líder nacional”, demostrando que Extremadura “se ha convertido en un laboratorio político del PP”.

Gallardo ha recordado que esta subordinación ya se evidenció en octubre, “cuando Guardiola convocó unas elecciones que nadie pedía”, algo que, ha subrayado no ha ocurrido en otras comunidades sin presupuestos como Aragón, Cantabria o Valencia. “En Extremadura Feijóo impone decisiones que no responden a los intereses de esta tierra”, ha señalado.

Ha exigido además que, aprovechando la presencia de la dirección del PP en Madrid, “Guardiola reclame a la extrema derecha que pida perdón y condene los ataques al presidente del Gobierno, incluidas las amenazas de un tiro en la nuca”, y ha pedido que PP y Vox “vuelvan a los parlamentos a hacer políticas, a plantear alternativas y a dejar de dividir a la ciudadanía”.

De cara a las elecciones del 21 de diciembre, Gallardo ha insistido en que Extremadura debe elegir “entre seguir sometida al Partido Popular de Feijóo, tomando decisiones desde Madrid, o recuperar el rumbo desde Extremadura para garantizar estabilidad y progreso”. Ha remarcado que “lo importante no es el futuro de Feijóo, sino si los jóvenes podrán acceder a una vivienda”, y ha recordado el compromiso socialista de construir 1.000 viviendas por 90.000 euros.

En materia educativa, ha defendido una educación pública fuerte y medidas que eviten que vuelva a repetirse la falta de transporte escolar al inicio del curso. “La estabilidad de Extremadura pasa por políticas útiles, no por la deriva a la que nos han llevado Feijóo y Guardiola”, ha afirmado.

Preguntado por los últimos sondeos del CIS y Sigma Dos, Gallardo ha asegurado que “la única encuesta que vale es la de la calle. Hay ganas de cambio y de recuperar políticas que solucionan los problemas reales. El 21 de diciembre conoceremos la mejor encuesta que será la que decidan los ciudadanos”.

Tras su intervención, Gallardo ha compartido unas migas con los vecinos y vecinas de Calamonte en un acto más de la pre-campaña, basada en la escucha activa y el contacto directo con la ciudadanía. “Estamos recorriendo Extremadura para construir un programa de compromiso desde los problemas reales de la gente”, ha concluido.