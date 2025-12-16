Gallardo afronta la recta final de campaña "con fuerza" y dice que las encuestas muestran el fracaso de Guardiola

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que afronta la recta final de campaña electoral "con mucha fuerza", y confiado de que obtendrá un buen resultado a pesar de que las encuestas que se publican apuntan a una caída histórica de los socialistas.

"La encuesta real es la que vamos a ver el próximo domingo, esa es la encuesta real, esa es la que hay que analizar y, desde luego, si hay algo que indican todas las encuestas es que la que convocó estas elecciones (María Guardiola), habría fracasado", ha dicho en alusión a que, según todos los sondeos, el PP seguiría dependiendo de Vox para gobernar.

Ante esas encuestas Gallardo ha dicho que estos días seguirá trabajando y saliendo a la calle para "estar con los colectivos, con los ciudadanos, con los vecinos". "Llevo tres días en Cáceres y no he estado en un acto concreto o en una comparecencia aquí concreta. He estado también en la calle y le puedo garantizar que recibo el afecto y el cariño de mucha gente. Ese es el mejor termómetro", ha subrayado.

En declaraciones a los medios este lunes en Cáceres, el candidato socialista ha incidido en que "hay que seguir trabajando hasta el final con muchos colectivos, con muchas asociaciones". De hecho, esta jornada electoral que ha comenzado en la capital cacereña, continuará en Casar de Cáceres, Arroyo de la Luz y Malpartida de Cáceres, donde se reunirá con diversos colectivos.

"Lo que queremos hacer es estar con la gente, que es lo que tiene que hacer un gobierno que quiera trabajar a favor de los ciudadanos", ha dicho Gallardo, que ha insistido en que en estas elecciones autonómicas se presentan "dos modelos". "El de los recortes, que ya sabemos hacia dónde nos lleva, o el de aquellos que creemos claramente en el refuerzo de los servicios públicos. Todavía queda una semana para trasladar a los ciudadanos y ciudadanas que los recortes de Guardiola son reversibles", ha señalado.

Según Gallardo, "un nuevo gobierno de las derechas en Extremadura" deterioraría los servicios públicos porque implicaría "recortes en sanidad" con el aumento de las derivaciones a la privada; "recortes" en educación y una "injusticia fiscal". "Si no lo detenemos el 21 de diciembre se harán irreversibles, y tendremos el modelo Ayuso, que no es otro que aquel que pueda tendrá todo aquello que quiera, pero aquel que no pueda, no tendrá nada como derecho", ha concluido.