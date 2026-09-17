FUNDECYT-PCTEX acogerá la reunión anual de la Enterprise Europe Network, de apoyo a las pymes de la Comisión Europea

Badajoz será, los próximos 23 y 24 de septiembre, el punto de encuentro de la Enterprise Europe Network (EEN) en España con motivo de la celebración de su XIX Reunión Nacional, que reunirá en las instalaciones de FUNDECYT-PCTEX a representantes de los distintos consorcios españoles de esta red europea, así como a responsables de la Comisión Europea, CDTI y empresas beneficiarias de sus servicios.

Bajo el lema 'Conectando talento, impulsando la innovación y construyendo el futuro juntos', la reunión permitirá compartir experiencias y buenas prácticas, coordinar actuaciones y reforzar la cooperación entre los socios de la Red para seguir ofreciendo a las pymes europeas herramientas y oportunidades para innovar, internacionalizarse y mejorar su competitividad.

La agenda abordará algunas de las principales áreas de apoyo a las empresas desde la Red, con sesiones dedicadas a innovación, propiedad intelectual, formación y mejora de habilidades, sostenibilidad, comunicación, digitalización, financiación y escalado empresarial, además de analizar oportunidades de colaboración con socios internacionales de la Enterprise Europe Network.

FUNDECYT-PCTEX tendrá un papel destacado en el desarrollo de la reunión, moderando distintas sesiones de trabajo y presentando experiencias y servicios desarrollados en el marco de la Red. Entre ellas, se incluye un panel de casos de éxito protagonizado por empresas extremeñas beneficiarias de los servicios de la Enterprise Europe Network, que permitirá poner de manifiesto el impacto de este instrumento europeo sobre el tejido productivo regional.

El encuentro contará asimismo con una sesión sobre oportunidades de financiación para pymes en los Partenariados Europeos, a cargo del CDTI, y con una formación específica sobre el potencial del metaverso como herramienta para mejorar la competitividad empresarial. La segunda jornada estará dedicada, entre otros contenidos, a la coordinación entre los consorcios españoles, la digitalización, la financiación, el escalado empresarial y las oportunidades de cooperación con socios internacionales de la Red en países como Brasil, Chile, Colombia y México.

LA MAYOR RED INTERNACIONAL DE APOYO A PYMES

La Enterprise Europe Network es la mayor red europea de apoyo a las pequeñas y medianas empresas con proyección internacional. Impulsada por la Comisión Europea, está integrada por 566 organizaciones presentes en 56 países y presta apoyo cada año a más de 260.000 empresas, facilitando el acceso a información y oportunidades de negocio en Europa y otros mercados, la cooperación empresarial, la transferencia de tecnología y el acceso a programas europeos de financiación de la I+D+i.

En Extremadura, FUNDECYT-PCTEX actúa de nodo oficial de la Enterprise Europe Network, ofreciendo a las empresas de la región servicios de información, asesoramiento y acompañamiento para aprovechar las oportunidades del mercado único europeo y avanzar en sus procesos de internacionalización, innovación y cooperación empresarial.

Cada año, los servicios de la EEN en Extremadura permiten apoyar a alrededor de 70 pymes con ambiciones internacionales, facilitar cerca de 60 reuniones bilaterales con potenciales socios extranjeros, promover la participación de empresas extremeñas en eventos de cooperación internacional y favorecer la búsqueda de socios y acuerdos de colaboración con empresas de otros países.

Los resultados reflejan además un elevado grado de satisfacción entre las empresas atendidas: el 100% considera personalizados y de alta calidad los servicios recibidos, volvería a consultar a la Red o la recomendaría y confirma que el apoyo recibido contribuyó a mejorar su posición competitiva.

La celebración de esta XIX Reunión Nacional en Badajoz refuerza así el papel de FUNDECYT-PCTEX y de Extremadura dentro de una red europea que conecta empresas, conocimiento y oportunidades de cooperación para favorecer la innovación y la competitividad del tejido empresarial.