Fundación ONCE apoya a 37 asociaciones de personas con discapacidad en Extremadura durante 2025

Fundación ONCE apoyó la labor de un total de 37 asociaciones de personas con discapacidad en Extremadura en 2025, gracias a lo cual se pusieron en marcha 46 proyectos centrados en el empleo, la formación y la eliminación de barreras arquitectónicas y sociales.

Según ha informado este domingo en un comunicado, en toda España la cifra de asociaciones que recibieron el apoyo de la fundación ascendió a 984 y el total de proyectos a 1.351

A este respecto, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha destacado la valía de las entidades del tercer sector: "Para construir una sociedad más justa y solidaria es necesario tener un tejido social fuerte en el que las propias personas con discapacidad sean protagonistas y partícipes de sus proyectos de vida a través del movimiento asociativo organizado".

Por este motivo, ha añadido, desde el nacimiento tanto de la Fundación ONCE, como del grupo social, se trabaja por el fortalecimiento de dichas organizaciones y desarrolla programas e iniciativas que tratan de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Desde el punto de vista territorial, Andalucía fue la comunidad autónoma con un mayor número de entidades beneficiadas, con 144 organizaciones que desarrollaron 205 proyectos, seguida por Cataluña (105 entidades y 126 proyectos) y por la Comunidad de Madrid (99 asociaciones y 140 iniciativas implementadas).

Por último, la fundación recuerda que, durante el actual ejercicio, las organizaciones que lo deseen podrán presentar sus iniciativas a la convocatoria general de ayudas hasta el próximo mes de junio.

Posteriormente, en la segunda mitad del año, se abrirán las de 'Uno a Uno' y 'Psicosocial' en el marco de los Programas Estatales FSE+ de Empleo Juvenil 2021-2027 y de Inclusión Social 2021-2027, cofinanciados por el Fondo Social Europeo.