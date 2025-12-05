El fuego, la pasión y la historia reunirá a 12.000 personas en Los Escobazos de Jarandilla de la Vera, este domingo

“El fuego no solo destruye, calienta, ilumina, el fuego une, purifica, renace…”, así se puede escuchar en el vídeo de promoción de la Feria de Interés Turístico Nacional de Los Escobazos, de Jarandilla de la Vera, que se celebra en la noche de este próximo domingo, 7 de diciembre.

La diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín Declara, ha querido acompañar al teniente alcalde jarandillano, Pablo Miguel López, en la presentación de esta nueva edición, que espera reunir a más de 12.000 personas en torno a la magia y al poder del fuego, de los escobones, de las danzas y los cánticos, que resuenan con un poder tal que propicia el hermanamiento entre unos y otros, al menos así lo relatan quienes han vivido esta fiesta.

La diputada ha agradecido a todo el pueblo de Jarandilla de la Vera por obsequiar a la provincia y a la región con un patrimonio inmaterial de este calibre, “una Fiesta de Interés Turístico Nacional, con todo lo que ello supone para el desarrollo del territorio, de su desarrollo económico, social y cultural”. Asimismo, ha reiterado el compromiso de la Diputación de Cáceres con estas expresiones culturales y sociales, “para lo que hemos apostado por el Centro de interpretación, a través del cual se trabaja, se investiga y se da a conocer su riqueza”.

Por su parte, el teniente alcalde también ha puesto en valor el apoyo financiero de la institución provincial, que se aumentará, tal como ya se ha anunciado, de cara al próximo año, con el fin de ayudar al desarrollo de estas fiestas de interés.

En la presentación han estado también la técnica del Museo de Los Escobazos, Almudena Pérez; el mayordomo Jesús Pérez y una de las personas del grupo de promoción de Los Escobazos, Eulogio Gutiérrez, quienes han reafirmado el “cariño que la gente de Jarandilla de la Vera tiene a un vecino muy especial, uno de los vecinos más famosos -ha dicho el teniente de alcalde-: Jorge Sanz”, que este año recibirá el galardón Escobón de Oro. “No será un grammy, pero es la muestra del cariño de la gente”.

Así, el domingo será el gran día, a partir de las 12 horas, que será cuando se entregue este galardón. Después irán desarrollándose actos como la tradicional Petición de la Rosca, la Santa Misa y Novena, la representación de la bajada de los caberos de la sierra… así hasta que comienza, en torno a las 19:00 horas, la quema de Los Escobazos, seguida de la procesión.

Además, Jarandilla ya viene trabajando en días previos, tal como ha destacado Pablo Miguel López, con visitas a colegios transmitiendo la tradición y la historia, realizando talleres de restauración de fotografías o elaboración de escobones, así como el estreno y la proyección del corto “Los Escobazos”, dirigido por Aresene Chabrier e Isabel Moratinos, que podrá verse en el Centro de Interpretación este viernes 5, a las 18:00 horas.

También la semana pasada, ha recordado el teniente de alcalde, el ayuntamiento fue a Nava del Rey, en Valladolid, a un encuentro de fiestas tradicionales con fuego, en el que Los Escobazos estaban representados, junto con otras seis fiestas nacionales. “En ese encuentro se creó la Asociación Nacional de Fiestas Tradicionales con Fuego, y Los Escobazos forman parte de la misma”.