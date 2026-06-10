El Foro de los Balbos de Cáceres se convierte en este sábado en un gran ring en una velada de boxeo con siete combates

El Foro de los Balbos de Cáceres se convertirá este sábado, 13 de junio, en un gran ring en el que se desarrollará una velada de boxeo con la participación de 14 deportistas de diferentes categorías, que protagonizarán siete combates.

Se trata de un evento con entrada libre que llega por primera vez a la capital cacereña para difundir este deporte que cada vez tiene más adeptos en la región, con 20 clubes deportivos y numerosos deportistas que practican esta disciplina en toda la geografía extremeña.

La velada, que tiene carácter competitivo, comenzará a las 19,00 horas con una exhibición de infantiles. Después se irá subiendo, en la parte de competición, en categorías, con lo combates de la categoría Junior, entre 15-16 años; Jóvenes, entre 17-18; y Élite a partir de 19 años.

Cuatro de los 14 boxeadores que participarán en la velada son cacereños y el resto proviene de otras localidades extremeñas como Trujilllo, Navalmoral o Mérida.

La velada ha sido presentada este martes por el presidente de la Federación Extremeña de Boxeo, organizadora del evento, Eduardo Ivo Tanasse; el director técnico de la Escuela de Boxeo Ceres, Enrique de Manuel, y la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Rodríguez.