Fondo de Impacto Social invertirá 7,6 millones en 90 viviendas para alquiler asequible en Extremadura

El Fondo de Impacto Social (FIS) ha aprobado este miércoles una inversión de 7,6 millones de euros para la adquisición de 90 viviendas para alquiler asequible a personas vulnerables en nueve comunidades autónomas, según ha dado a conocer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al que está adscrito.

En concreto, el FIS aportará 5,9 millones de euros a la asociación Provivienda, una organización con casi 40 años de experiencia en el ámbito de la inclusión residencial. Así, la inversión le permitirá adquirir un total de 53 inmuebles para alquiler social en Canarias, Castilla La Mancha, Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y Cataluña.

Además de adquirir y gestionar viviendas, Provivienda ofrece acompañamiento y formación para la mejora de la situación socioeconómica de los arrendatarios, desde personas sin hogar crónicas con factores añadidos de exclusión --adicciones, salud mental o discapacidad-- hasta familias con ingresos reducidos en zonas altamente tensionadas, lo que permite que transiten de manera progresiva hacia mayores niveles de autonomía residencial, a medida que mejoran sus condiciones de vida.